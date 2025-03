"Bắc Bling" của Hòa Minzy gây bão toàn cầu

"Bắc Bling" của Hòa Minzy không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn là văn hóa

Mở đầu bài viết, tờ báo Nhật này bình luận: "Dù Bắc Ninh tham gia sản xuất điện thoại (Samsung) có mặt trong túi áo/quần của người tiêu dùng toàn cầu, tỉnh này của Việt Nam vẫn là địa danh ít được biết đến. Tuy nhiên, với bài 'Bắc Bling', những nghệ sĩ sinh ra ở đây đã thay đổi điều đó...".

Nhận định này tiếp tục tạo nên thành công vang dội của MV "Bắc Bling". "Trời ơi nay em là một trong 300 thanh niên Việt Nam được đi gặp Bác Phạm Minh Chính. Bác Thủ Tướng đã nhắc đến Hòa Minzy, Bác khen MV "Bắc Bling" và hỏi :"Bao nhiêu triệu view rồi?". Làng nước ơi" - Hòa Minzy không giấu được xúc động và hạnh phúc.

Tính đến thời điểm hiện tại, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy chính thức đạt 80 triệu views.

Trước đó, khi cán mốc 42 triệu views sau 11 ngày ra mắt, MV "Bắc Bling" cũng chính thức vươn lên Top 1 thế giới. YouTube Charts Thế Giới có 2 phần, là Music Video và Song!

Mỗi phần có 3 nhánh: Best Popular (Phổ biến nhất), Best Move (Thăng hạng nhiều nhất) và Best Debut (Ra mắt ấn tượng nhất). MV "Bắc Bling" đạt được Top 1 - MV Best Debut - MV ra mắt ấn tượng nhất.

Ca khúc "Bắc Bling" đạt được Top 1 - Song Best Debut - Ca khúc ra mắt ấn tượng nhất. Trên bảng Best Popular MV - MV phổ biến nhất (bao gồm cả MV mới ra và MV cũ ) vào 9-3 vẫn ghi nhận "Bắc Bling" đứng Top 2 toàn cầu.

Hòa Minzy hạnh phúc khi sản phẩm của mình cũng được Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm

Ngoài ra, MV "Bắc Bling" còn đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc như iTunes Việt Nam, Apple Music Việt Nam, Làn Sóng Xanh. MV "Bắc Bling" lọt Top 5, Top 10 các bảng xếp hạng của Úc, Singapore và Hàn Quốc. Thành tích ấn tượng này đã đưa đứa con tinh thần của nữ ca sĩ Hòa Minzy đạt được những một cột mốc đáng tự hào cho âm nhạc Việt Nam.

Sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry, nhà sản xuất Masew và đạo diễn Nhu Đặng đã tạo nên một MV không chỉ bắt mắt về hình ảnh mà còn gây ấn tượng về chất lượng âm nhạc. Với giai điệu bắt tai, cách dẫn dắt hình ảnh đậm sắc văn hóa, MV này đã nhanh chóng vượt qua nhiều đối thủ trên bảng xếp hạng toàn cầu của YouTube Music.

Sự thành công này là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, đặc biệt là việc tôn vinh trọn vẹn những nét văn hóa truyền thống Việt Nam. MV này không chỉ khiến khán giả Việt Nam phát cuồng, mà còn tạo được làn sóng yêu thích từ khán giả quốc tế. MV mô phỏng hình ảnh quê hương Bắc Ninh với những nghi lễ, đám rước sôi động và những bộ trang phục truyền thống lộng lẫy.

Sự kết hợp giữa dân gian và hiện đại đã khiến "Bắc Bling" càng thêm phần độc đáo, thu hút không chỉ khán giả Việt Nam mà còn lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Hòa Minzy thắng lớn với "Bắc Bling"

Anthony Ray, một nghệ sĩ âm nhạc kiêm YouTuber người Bỉ với gần 350.000người theo dõi, đã thực hiện video reaction về MV này. Trong video kéo dài 24 phút, Anthony Ray đã không giấu được sự kinh ngạc trước phần rap đầy nội lực của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Anh nhận xét rằng màn trình diễn của Xuân Hinh "quá đỉnh, ăn trọn con beat". Anthony Ray còn ví đoạn rap melodic của nghệ sĩ Xuân Hinh như một màn trình diễn điện ảnh thực thụ, mang đến sự bất ngờ mà anh chưa từng thấy trước đây. Ngoài Anthony Ray, YouTuber Hàn Quốc Jongrak, chủ nhân của các kênh "Những chàng trai Hàn Quốc" trên Facebook và Instagram, đã không ngớt lời khen ngợi MV.

Jongrak liên tục trầm trồ: "Hay quá, đẹp quá!" và thừa nhận rằng sau khi xem MV, anh thực sự muốn đặt chân đến Bắc Ninh một lần trong đời. Nhiều YouTuber nước ngoài ví "Bắc Bling" như một câu chuyện cổ tích Việt Nam sống động, tràn ngập những yếu tố văn hóa Bắc Bộ, từ âm nhạc, trang phục cho đến bối cảnh. Nhiều người muốn đến Bắc Ninh và mong muốn tìm hiểu thêm về các lễ hội truyền thống Việt Nam sau khi xem MV.

Một tài khoản Instagram đến từ Nhật Bản còn nhận xét rằng "Bắc Bling không chỉ là âm nhạc mà còn là một chuyến du hành văn hóa tuyệt vời". Mook Karnruethai Tassabut - Á hậu Miss Cosmo 2024 người Thái Lan - còn nhảy múa trên nền nhạc "Bắc Bling" của Hòa Minzy.

MV "Bắc Bling" không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà còn trở thành một cầu nối văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Với sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả trong và ngoài nước, có thể nói "Bắc Bling" là một trong những dấu ấn mạnh mẽ cho nền âm nhạc Việt Nam trong năm nay.