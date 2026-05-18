Bác bỏ chiêu trò đánh tráo khái niệm hiện đại hóa quân đội

Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới, cao hơn. Vì vậy, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là chủ trương đúng đắn.

Sự bóp méo có chủ đích

Thời gian gần đây, lợi dụng việc quân đội ta đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, phát triển công nghiệp quốc phòng và làm chủ khoa học - công nghệ, trên không gian mạng, các đối tượng chống phá quy chụp rằng Việt Nam đang "quân sự hóa", "tăng tốc vũ trang", "chạy đua vũ trang". Thậm chí, có luận điệu còn cố tình gắn việc nước ta hiện đại hóa quân đội với những vấn đề phức tạp trong khu vực để gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động dư luận hiểu sai về đường lối quốc phòng của Đảng và Nhà nước.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đội hình diễu binh, thể hiện bản lĩnh, kỷ luật và sức mạnh chính quy, tinh nhuệ của lực lượng vũ trang

Cần khẳng định rõ: Việc hiện đại hóa quân đội và chạy đua vũ trang khác nhau về bản chất. Hiện đại hóa quân đội là quá trình nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ tổ chức, chỉ huy, huấn luyện, khoa học - công nghệ, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Mục tiêu là để quân đội đủ sức làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, giữ vững hòa bình, ổn định. Trong khi đó, chạy đua vũ trang là sự gia tăng sức mạnh quân sự theo logic đối đầu, cạnh tranh, đe dọa, áp đặt lợi ích. Đồng nhất hai khái niệm ấy là sự bóp méo có chủ đích.

Bối cảnh an ninh hiện nay cho thấy môi trường quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột vũ trang, chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng rõ nét.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI - Thụy Điển), chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đạt 2.887 tỉ USD, tăng 2,9% so với năm 2024, là năm thứ 11 liên tiếp tăng. Điều đó phản ánh xu thế bất ổn và tái vũ trang trên thế giới. Vì vậy, xây dựng lực lượng quốc phòng đủ mạnh là yêu cầu chính đáng để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Đại hội XIV của Đảng xác định yêu cầu bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; kiên định bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Đây là sự phát triển tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; hoàn toàn không phải biểu hiện của tư duy đối đầu hay chạy đua vũ trang.

Trên tinh thần đó, Đại hội XIV của Đảng khẳng định xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nhấn mạnh "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa". Trong đó, kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột. Vì vậy, hiện đại hóa quân đội là để phòng ngừa chiến tranh, giữ vững hòa bình, không phải kích hoạt đối đầu quân sự.

Yêu cầu chính đáng

Chính sách quốc phòng của Việt Nam nhất quán tính chất hòa bình, tự vệ. Việt Nam khẳng định chủ trương minh bạch, tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin với các quốc gia trong cộng đồng quốc tế.

Sách trắng Quốc phòng năm 2019 nêu rõ chủ trương của Việt Nam là không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam không nhằm đe dọa bất kỳ quốc gia nào, mà là yêu cầu tự vệ chính đáng để giữ nước từ sớm, từ xa, không bị động, bất ngờ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII cũng xác định xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, gắn với xây dựng "thế trận lòng dân".

Phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại không phải là "chạy đua vũ khí", mà là yêu cầu bảo đảm tự chủ chiến lược. Trong điều kiện khoa học - công nghệ phát triển nhanh, nếu không làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, đất nước dễ bị lệ thuộc. Đây là đột phá quan trọng, vừa tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh vừa đóng góp vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việc hiện đại hóa quân đội phải được đặt trong tổng thể nền quốc phòng toàn dân, không chỉ qua lăng kính vũ khí. Đó là hiện đại về tổ chức lực lượng, chỉ huy, huấn luyện, hậu cần - kỹ thuật, chuyển đổi số, công nghiệp quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và trước hết là con người: vững chính trị, giỏi chuyên môn, nghiêm kỷ luật, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là đội quân chiến đấu mà còn là đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; luôn có mặt trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân ổn định cuộc sống, tham gia gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Việc cố tình bỏ qua thực tế ấy, các luận điệu đánh tráo khái niệm nhằm gây hoài nghi về đường lối quốc phòng, chia rẽ quân đội với nhân dân, kích động "phi chính trị hóa" quân đội là cần phải lên tiếng. Đấu tranh với luận điệu này cũng là bảo vệ nền tảng tư tưởng, niềm tin xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong kỷ nguyên mới, hiện đại hóa quân đội là yêu cầu khách quan, chính đáng nhằm giữ nước từ sớm, từ xa; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ hòa bình cho nhân dân và không gian phát triển lâu dài của đất nước. Đó không phải là lựa chọn nhất thời, càng không phải biểu hiện "chạy đua vũ trang", mà là bước đi chiến lược để Việt Nam chủ động trước mọi biến động, tự tin hội nhập, phát triển bền vững.



