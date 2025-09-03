Bác bỏ tin rò rỉ dữ liệu 2,5 tỉ người dùng Gmail

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Bác bỏ tin rò rỉ dữ liệu 2,5 tỉ người dùng Gmail

X.Mai

Google khuyến nghị người dùng Gmail ngay lập tức đổi mật khẩu, bật xác thực hai yếu tố (2FA) hoặc khóa mật khẩu và đăng ký các tính năng bảo mật nâng cao

Trong một thông báo hôm 2-9, Google đã bác bỏ thông tin về việc gửi "cảnh báo khẩn cấp" tới 2,5 tỉ người dùng Gmail vốn đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. "Ông lớn" công nghệ này khẳng định các biện pháp bảo vệ của Gmail rất mạnh mẽ và hiệu quả.

Theo Gulf News, dù Google khẳng định không có mật khẩu hay hệ thống Gmail nào bị xâm phạm trực tiếp, vụ tấn công - được cho là do nhóm hacker khét tiếng ShinyHunters gây ra - đã làm lộ địa chỉ email doanh nghiệp và thông tin liên hệ. Ngay cả những thông tin tưởng chừng vô hại cũng có thể được dùng để tạo ra các âm mưu lừa đảo rất thuyết phục.

Bác bỏ tin rò rỉ dữ liệu 2,5 tỉ người dùng Gmail - Ảnh 1.

Trụ sở chính của Google tại Mountain View, bang California - Mỹ Ảnh: AP

Một số báo cáo cho thấy dấu hiệu truy cập trái phép đầu tiên xuất hiện vào tháng 6-2025, khi những kẻ tấn công giả danh nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin và lừa một nhân viên cài đặt phần mềm độc hại vào hệ thống Salesforce. Đến tháng 8-2025, Google xác nhận nhiều vụ xâm nhập thành công và bắt đầu thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng từ ngày 8-8.

Trước mối đe dọa này, Google khuyến nghị người dùng Gmail ngay lập tức đổi mật khẩu, bật xác thực hai yếu tố (2FA) hoặc khóa mật khẩu và đăng ký các tính năng bảo mật nâng cao. Công ty công nghệ này cũng kêu gọi người dùng kiểm tra bảo mật để xem lại các thiết bị và ứng dụng được liên kết.

Sự cố này là một trong những cảnh báo bảo mật quy mô lớn nhất trong lịch sử Google, cũng là lời nhắc nhở quan trọng về việc các hệ thống số kết nối với nhau có thể vô tình làm gia tăng rủi ro ngay cả khi hệ thống cốt lõi vẫn an toàn. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo