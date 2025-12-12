HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bác sĩ cấp cứu đau lòng trước bé gái 3 tuổi sặc thức ăn ở nhà trẻ

Hải Yến

(NLĐO) - Bé gái 3 tuổi bị sặc thức ăn được đưa đến 2 trạm y tế trước khi gọi cấp cứu 115. Khi tiếp cận, bác sĩ hồi sức tim phổi tích cực trong hơn 70 phút.

Ngày 12-12, BS Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM), cho biết một sự cố đau lòng vừa xảy ra tại một nhà trẻ khi bé gái 3 tuổi hôn mê, ngưng thở do sặc thức ăn được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng không thành công.

Lời cảnh báo từ bác sĩ cấp cứu sau vụ bé gái 3 tuổi tử vong vì sặc thức ăn tại nhà trẻ - Ảnh 1.

Thức ăn nghẹt dính vào ống nội khí quản sau khi hồi sức tim phổi thất bại

BS Tuệ cho biết sau khi xảy ra sự cố, bé được đưa qua hai trạm y tế trước khi gọi cấp cứu 115. Khi lực lượng cấp cứu tiếp cận, bé đã trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, đồng tử giãn, không còn phản xạ. Dù được hồi sức tim phổi tích cực trong hơn 70 phút, bé vẫn không qua khỏi, để lại nỗi mất mát sâu sắc cho gia đình và cộng đồng.

Lời cảnh báo từ bác sĩ cấp cứu sau vụ bé gái 3 tuổi tử vong vì sặc thức ăn tại nhà trẻ - Ảnh 2.

Nhân viên y tế được hướng dẫn và cập nhật thường xuyên chuyên môn

BS Tuệ trăn trở đây không chỉ ở sự cố mà còn là những "khoảnh trống" trong chuỗi phát hiện xử trí và hỗ trợ ban đầu. Những phút đầu tiên luôn là thời gian vàng và rất tiếc đã bị trôi qua.

Qua trường hợp này, BS Tuệ khuyến cáo khi trẻ sặc, cần gọi ngay 115 và thực hiện theo hướng dẫn, tuyệt đối không cho uống nước hay cố móc họng. Cần thực hiện phương pháp "5 vỗ lưng, 5 ấn ngực" đúng kỹ thuật cho đến khi dị vật được tống ra.

Khi trẻ tím tái, mất phản xạ, phải ép tim ngay dưới sự hướng dẫn của điều phối viên 115, không tự chuyển trẻ đi mà chưa đánh giá ban đầu. Đáng chú ý, nhà trẻ, giáo viên và bảo mẫu nên được tập huấn định kỳ các kỹ năng sơ cứu sặc, nghẹn, hóc dị vật, ép tim, thổi ngạt, đồng thời quan sát trẻ sát sao trong giờ ăn thời điểm rủi ro cao nhất.

Ngoài ra, tuyến y tế cơ sở cần duy trì nhân sự trực, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu ban đầu và cập nhật thường xuyên quy trình xử trí ngưng thở, ngưng tim ở trẻ.

