Bác sĩ giúp học sinh định hình rõ về nghề y

Ngày 3-11, chương trình tọa đàm "Cảm nghề y - chạm thực tế - chọn tương lai" do Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM phối hợp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức, thu hút nhiều học sinh tham dự. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình hướng nghiệp của bệnh viện, giúp học sinh tiếp cận thực tế ngành y thông qua giao lưu, chia sẻ và trải nghiệm trực tiếp.

Tại tọa đàm, học sinh được lắng nghe những chia sẻ chân tình từ các bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng, những người đang trực tiếp làm nghề, trong đó có nhiều người từng là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ngoài hiểu rõ hơn giá trị của nghề y, học sinh được trải nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản (CPR) do đội ngũ y - bác sĩ hướng dẫn như ép tim, thổi ngạt… cứu người.

Học sinh được trải nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (cựu học sinh chuyên toán của trường), ông rất xúc động khi trở lại mái trường xưa, nơi khơi dậy dẫn dắt ông đến với nghề y. "Nghề y là hành trình của tri thức, nhân ái và sự bền bỉ, đòi hỏi lòng kiên định và tinh thần hy sinh để bảo vệ sự sống. Khi thật sự hiểu và chạm vào giá trị của nghề y, các bạn sẽ chọn được con đường đúng đắn cho tương lai" - ông chia sẻ.

Bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh hiểu hơn về thực tế nghề nghiệp. "Chúng tôi mong muốn học sinh được nghe những câu chuyện thật từ chính các bác sĩ, điều dưỡng. Đó là cách tốt nhất để các em định hình rõ ngành nghề theo đuổi" - bà Hiền nhấn mạnh.



