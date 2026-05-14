Bác sĩ luân phiên cứu kịp người đàn ông nguy kịch tại Côn Đảo

Bệnh nhân là nam (31 tuổi), nhập viện trong tình trạng hôn mê do toan ceton nặng, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và suy hô hấp cấp. Các bác sĩ nhận định tình trạng này nếu chuyển về đất liền thì không kịp.

Các bác sĩ đã hồi sức tích cực thành công cho người bệnh tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Ảnh: SỞ Y TẾ

Trước tình huống nguy cấp, ê-kíp điều trị gồm BSCKI Hoàng Thị Thu Trang (Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch), BSCKI Võ Bá Thông (Bệnh viện Nguyễn Trãi) cùng đội ngũ y tế tại chỗ đã quyết định hồi sức tích cực ngay tại Côn Đảo. Các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, cho thở máy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và kháng sinh phổ rộng để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Sau 24 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân bắt đầu đáp ứng điều trị, huyết động dần ổn định, kiểm soát được đường huyết và tình trạng nhiễm trùng. Sau 2 ngày thở máy, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công. Sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, đủ điều kiện chuyển tuyến an toàn theo nguyện vọng của gia đình.

Sở Y tế đánh giá thành công của ca bệnh tiếp tục cho thấy hiệu quả thiết thực của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tại Côn Đảo. Đây không chỉ là sự hỗ trợ chuyên môn cho tuyến y tế biển đảo mà còn góp phần nâng cao khả năng xử trí các ca bệnh nặng, nguy kịch ngay tại chỗ, giành thêm cơ hội sống cho người bệnh trong điều kiện đặc thù xa đất liền.