Bác sĩ Nga làm nên "điều kỳ diệu" với bệnh nhân ung thư

Suốt 4 năm qua, bệnh nhân đã trải qua hóa trị ở Moscow, sau đó phẫu thuật cắt bỏ khối u cùng với một phần vai và một số đợt hóa trị khác ở Đức. Kết quả đã có sự tiến triển tích cực nhưng theo quy trình ở Đức, các bác sĩ sẽ loại bỏ không quá 10 - 15 di căn trong một cuộc phẫu thuật.



Trung tâm điều trị ung thư hàng đầu của Nga cuối cùng quyết định thực hiện "ca phẫu thuật lịch sử" và thành công mỹ mãn khi loại bỏ tất cả 170 khối u di căn khỏi phổi của nam bệnh nhân trong 6 ca phẫu thuật, mỗi ca kéo dài vài giờ. "Trên thế giới chưa từng ghi nhận trường hợp nào tương tự" - đài RT dẫn tuyên bố từ Trung tâm Nghiên cứu Ung thư quốc gia NN Petrov của Nga.

Các bác sĩ tại Trung tâm Ung thư ở St. Petersburg đã thực hiện thành công 6 ca phẫu thuật để loại bỏ 170 khối di căn khỏi phổi của bệnh nhânẢnh: TASS

Di căn phát sinh khi ung thư lan rộng từ vị trí ban đầu và các khối u mới được hình thành ở nhiều cơ quan khác. Hầu hết các trường hợp tử vong do ung thư bởi di căn chứ không phải do khối u nguyên phát. "Việc loại bỏ 30 hoặc 50 di căn ở thùy dưới của phổi khiến cơ thể tổn thương rất lớn và điều quan trọng là bệnh nhân cần thời gian để hồi phục. Đây cũng là lý do tại sao việc loại bỏ 170 khối u cho bệnh nhân được thực hiện qua 6 ca phẫu thuật riêng biệt" - bác sĩ Yevgeny Levchenko, Trưởng Khoa Ung thư lồng ngực tại NN Petrov, giải thích.

Ba trong số các ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp phản ứng hóa học cô lập - kỹ thuật hiện đại hóa và được cấp bằng sáng chế của Trung tâm Y tế Nga - có thể cứu sống bệnh nhân ngay cả khi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Phương pháp này giúp loại bỏ được những di căn nhỏ nhất của mô phổi, từ đó loại trừ khả năng xuất hiện những di căn mới ở phổi.