Sức khỏe

Bác sĩ trẻ tham gia phỏng vấn tại ngày hội việc làm

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO - Bên cạnh 158 bác sĩ vừa hoàn thành khóa thực hành, gần 200 bác sĩ tự do cũng đăng ký tham gia để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

Ngày hội việc làm ngành y tế TP HCM năm 2025 diễn ra tại Cần Giờ ngày 29-8 đã thu hút 73 cơ sở y tế tham gia tuyển dụng.

381 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y TP HCM năm 2025 - Ảnh 1.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, phát biểu tại buổi lễ

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, chúc mừng 158 bác sĩ đã hoàn thành chương trình thực hành trong năm 2025. Đây là dấu mốc quan trọng để chính thức bước vào hành trình hành nghề y tế một cách hợp pháp, bài bản.

Theo BS Châu, từ khóa đầu tiên, các bác sĩ trẻ đã xuống tận y tế cơ sở, cùng tham gia quản lý F0 tại nhà và triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng sau dịch COVID-19. Đến giữa năm 2023, ngày hội việc làm đầu tiên được tổ chức, giúp hơn 200 bác sĩ tìm được việc làm đúng chuyên môn.

"Tiếp nối thành công, ngày hội việc làm lần thứ 2 diễn ra vào tháng 8-2024 tại Trung tâm Y tế quận 8 (cũ) đã mở rộng đối tượng tham gia, bao gồm cả các bác sĩ chưa qua chương trình thực hành thí điểm. Kết quả có 140 bác sĩ được tuyển dụng, trong đó 48 người chọn làm việc lâu dài tại y tế cơ sở tăng gần gấp đôi tỉ lệ so với năm đầu tiên" - BS Châu thông tin.

Từ năm 2024, khóa thực hành thứ 3 được điều chỉnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới, rút ngắn thời gian từ 18 tháng còn 12 tháng. Chương trình thực hành được thiết kế lại với 6 tháng đầu tại bệnh viện tuyến thành phố và 6 tháng tiếp theo tại y tế cơ sở.

Ngày hội việc làm năm nay với sự tham gia của 73 đơn vị y tế tuyển 381 vị trí. Bên cạnh 158 bác sĩ vừa hoàn thành khóa thực hành còn có gần 200 bác sĩ khác cũng đăng ký tham gia để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

"Trong số các bác sĩ thực hành đợt này, nhiều người bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với y tế cơ sở, đặc biệt là các trung tâm y tế quận, huyện nơi đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng và rất cần sự tiếp sức của lực lượng trẻ" - BS Châu nói.

BS Châu nhấn mạnh sau khóa thực hành thứ 4 đang triển khai, ngành y tế TP HCM sẽ đánh giá toàn diện kết quả thí điểm để trình HĐND TP phê duyệt kế hoạch chính thức hóa mô hình từ năm 2026.

Theo đó, sau 12 tháng thực hành, các bác sĩ trẻ sẽ được phân bổ về y tế cơ sở để tiếp tục thực hành tối thiểu 6 tháng trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề. Đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ bác sĩ vừa vững chuyên môn, vừa thấu hiểu nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Dưới đây là hình ảnh tại ngày hội việc làm ngành y tế TP HCM năm 2025

381 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y TP HCM năm 2025 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) phỏng vấn bác sĩ trẻ tại ngày hội tuyển dụng

381 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y TP HCM năm 2025 - Ảnh 3.

Tại ngày hội việc làm ngành y tế TP HCM năm 2025, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tuyển dụng 5 bác sĩ gồm 2 bác sĩ khoa phẫu thuật tim, 2 bác sĩ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và 1 bác sĩ khoa vi sinh

381 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y TP HCM năm 2025 - Ảnh 4.

Sau buổi lễ vài giờ, Bệnh viện Nhân dân 115 đã tuyển đủ bác sĩ

381 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y TP HCM năm 2025 - Ảnh 5.

Tương tự, Bệnh viện Nhi đồng 1 ngay trong buổi sáng của ngày hội việc làm cũng tuyển được đủ bác sĩ.

381 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y TP HCM năm 2025 - Ảnh 6.

Nhân viên của Trung tâm Y tế Cần Giờ (phải) tư vấn cho bác sĩ trẻ (trái) tham gia ứng tuyển

381 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y TP HCM năm 2025 - Ảnh 7.

Bác sĩ trẻ tham gia ứng tuyển và thực hành trên mô hình tại gian hàng Trung tâm Cấp cứu 115 (TP HCM). Ngay trong buổi sáng, dù chỉ tiêu 5 nhân viên nhưng trung tâm có 7 bác sĩ ứng tuyển và đã tuyển đủ.

381 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y TP HCM năm 2025 - Ảnh 8.

Nhiều bác sĩ trẻ đăng ký tham gia ứng tuyển tại gian hàng Bệnh viện Nguyễn Trãi

381 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y TP HCM năm 2025 - Ảnh 9.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức ngay trong buổi sáng đã tuyển đủ bác sĩ

381 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y TP HCM năm 2025 - Ảnh 10.

Lần đầu tiên, Trung tâm Y tế Châu Đức (ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tham gia ngày hội tuyển dụng bác sĩ. Lần này, chỉ tiêu tuyển dụng là 25 bác sĩ.

381 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y TP HCM năm 2025 - Ảnh 11.

Trung tâm Y tế Bà Rịa (thuộc TP Bà Rịa cũ) phỏng vấn tuyển dụng bác sĩ trẻ tại ngày hội

 

