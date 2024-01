GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện tim mạch Việt Nam, cho biết ca can thiệp được thực hiện chiều 26-1 là một trường hợp bị động mạch vành phức tạp.

Bệnh nhân nữ, 80 tuổi, có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận và chỉ còn một thận.

Ca can thiệp thực hiện tại Viện Tim mạch Việt Nam được trình diễn tới hội nghị tại Singapore

Can thiệp ca tim mạch phức tạp trong 1 giờ

Mới đây, bệnh nhân nhập viện vì bệnh lý động mạch vành cấp ở một bệnh viện tuyến tỉnh. Sau khi được chụp động mạch vành qua da để xét can thiệp nhưng vì tổn thương động mạch vành rất phức tạp và nguy cơ cao nên người bệnh được chuyển đến Viện Tim mạch Việt Nam.

Tại Viện Tim mạch Việt Nam, các bác sĩ hội chẩn và đưa ra nhận định đây là một ca khó, nguy cơ cao, nhiều bệnh lý đi kèm, tổn thương động mạch vành rất phức tạp với nhiều chỗ hẹp, vôi hóa toàn bộ cả 3 nhánh động mạch vành kèm tổn thương thân chung động mạch vành trái.

"Với tổn thương nghiêm trọng này, trước đây, buộc phải mổ mở mới. Nhưng bệnh nhân có nhiều bệnh nền, mổ mở nguy cơ rất lớn. Vì thế, các bác sĩ quyết định lựa chọn biện pháp can thiệp nong và đặt stent cho người bệnh"- GS Hùng thông tin.

Ca can thiệp được trình chiếu trực tiếp chiều 26-1 đến Hội nghị tim mạch can thiệp 2024 (từ 25 đến 27-1), tại Singapore. Các bác sĩ can thiệp trực tiếp vào tổn thương hẹp rất nặng của bệnh nhân.

Thành công của ca can thiệp phức tạp được thực hiện trong 1 giờ đã được các chuyên gia hàng đầu trong khu vực và bạn bè quốc tế đánh giá cao về chuyên môn và sự hội nhập toàn diện của các bác sĩ Việt Nam.

Hình ảnh tại điểm cầu hội nghị ở Singapore đang theo dõi và bình luận ca can thiệp

"Trước đây, tổn thương thân chung được coi là chống chỉ định để can thiệp, nhưng ngày nay nhờ tiến bộ của kỹ thuật và nhiều phương tiện hiện đại, đặc biệt kinh nghiệm và tay nghề của thầy thuốc đã giúp có thể can thiệp những tổn thương này"- GS Hùng thông tin.

Theo GS Hùng, chuyên ngành tim mạch can thiệp của Việt Nam phát triển vượt bậc, sánh ngang các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hiện tại, cả nước có trên 120 trung tâm can thiệp tim mạch và đã can thiệp được hầu hết những trường hợp bệnh tim mạch thông thường, kịp thời, đặc biệt là với nhồi máu cơ tim cấp.