Mới đây, tại Hội nghị Nhãn khoa châu Âu (ESCRS), BSCK2 Hoàng Trung Kiên, Giám đốc điều hành cấp cao, Chuyên môn Y khoa của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (TP HCM), được vinh danh với giải thưởng chuyên gia Artis PL M từ hãng thấu kính nội nhãn hàng đầu châu Âu Cristalens (Pháp).

Đây là lần đầu tiên bác sĩ Việt Nam nhận giải thưởng này, đánh dấu cột mốc quan trọng trên bản đồ nhãn khoa quốc tế.

Các bác sĩ đang thực hiện kỹ thuật vi phẫu cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Sau 3 tháng, bệnh nhân cải thiện thị lực rõ rệt

Thành tựu này gắn liền với công trình nghiên cứu của BS Hoàng Trung Kiên và cộng sự được đăng trên Clinical Ophthalmology, một trong những tạp chí y khoa quốc tế uy tín nhất hiện nay. Nhóm nghiên cứu đã giới thiệu một kỹ thuật vi phẫu mới, giúp xử lý an toàn các ca đục thủy tinh thể nặng, một dạng bệnh lý phức tạp dễ gây biến chứng trong quá trình mổ.

Bác sĩ thăm khám và phẫu thuật cho bệnh nhân

Điểm cải tiến nằm ở việc sử dụng một cây kim nhỏ (loại 18G) chọc vào vùng dày hơn của bao thủy tinh thể để giải phóng áp lực bên trong một cách từ từ và kiểm soát được. Nhờ vậy, bác sĩ có thể thực hiện thao tác xé bao chính xác hơn, giảm nguy cơ rách bao lan rộng, một biến chứng thường gặp và nguy hiểm trong các ca phẫu thuật khó.

Kỹ thuật này đã được áp dụng thử nghiệm trên 99 bệnh nhân và cho kết quả rất khả quan: Tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối, 100% ca an toàn, không biến chứng nghiêm trọng. Sau 3 tháng, tất cả bệnh nhân đều cải thiện thị lực rõ rệt, thấu kính nội nhãn được đặt đúng vị trí và giữ ổn định lâu dài.

Giải thưởng và công trình nghiên cứu được vinh danh tại Hội nghị Nhãn khoa Châu Âu (ESCRS 2025) tại Copenhagen là sự kiện khoa học lớn nhất toàn cầu trong lĩnh vực phẫu thuật đục thủy tinh thể và thấu kính nội nhãn, quy tụ hơn 4.000 chuyên gia.

Giải thưởng này không chỉ góp phần nâng cao vị thế chuyên môn của y học Việt Nam mà còn mở ra hướng tiếp cận mới, an toàn và khả thi cho cộng đồng nhãn khoa trong nước trong điều trị các ca phức tạp, vì lợi ích lâu dài cho người bệnh.

Giải thưởng Artis PL M Expert Award được trao cho các chuyên gia đạt kỹ năng vi phẫu chuẩn mực, làm chủ công nghệ thấu kính nội nhãn đa tiêu cự tiên tiến và đạt kết quả lâm sàng vượt trội. Trong năm nay, chỉ có 7 bác sĩ toàn cầu được lựa chọn. Giải thưởng này đặc biệt uy tín trong giới nhãn khoa lâm sàng bởi các tiêu chí đánh giá rất khắt khe, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong thao tác phẫu thuật, sinh trắc học và kiểm soát kết quả sau mổ.



