Thời sự

Bác thông tin công an từ chối giúp dân trong mưa bão số 5

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an Thanh Hóa bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng cho rằng công an từ chối giúp dân trong mưa bão số 5, khẳng định đây là thông tin sai sự thật

Ngày 28-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang truy tìm nguồn tung thông tin sai sự thật tung lên mạng xã hội cho rằng lực lượng công an từ chối giúp dân trong mưa bão số 5.

Công an thanh hóa bác thông tin sai sự thật về việc từ chối giúp dân trong bão - Ảnh 1.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa xuyên đêm hỗ trợ đưa dân từ vùng ngập lụt tới nơi an toàn

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tối ngày 27-8, trên mạng xã hội lan truyền 1 đoạn clip, được cho là của người dân phường Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa) ghi lại, phản ánh lực lượng công an từ chối hỗ trợ khi người dân yêu cầu.

Đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng công an đang thu hồi phương tiện, trong khi người dân trong clip lên tiếng cho rằng bị lực lượng công an từ chối hỗ trợ, buộc người dân phải lội dòng nước xiết để về nhà.

Công an thanh hóa bác thông tin sai sự thật về việc từ chối giúp dân trong bão - Ảnh 2.

Khu dân cư phường Hàm Rồng ngập trong mưa bão số 5

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng đã bác thông tin trên.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 2 ngày 26 và 27-8, do mực nước sông Mã dâng cao, toàn bộ khu vực ngoại đê tại đây đã ngập sâu trong nước. Các lực lượng gồm chính quyền địa phương, dân quân tự vệ, Công an phường và CSGT, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng, phương tiện xuồng máy để cung ứng nhu yếu phẩm cho bà con, đồng thời đưa toàn bộ dân cư ở trong vùng ngập sâu, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng vào phía trong nội đê.

Khoảng 18 giờ ngày 27-8, nhận thấy nước có dấu hiệu rút, một số người dân thuộc diện di dời đã yêu cầu lực lượng chức năng điều động phương tiện để quay trở về nhà.

Công an thanh hóa bác thông tin sai sự thật về việc từ chối giúp dân trong bão - Ảnh 3.

Người dân đi bè sơ tán đến nơi an toàn

Tuy nhiên, do trời đã tối, dự báo thời tiết vẫn còn mưa, nước vẫn đang chảy xiết trong khu vực bị ngập nên lực lượng chức năng đã giải thích và từ chối yêu cầu trên để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho nhân dân.

Đây cũng là nguyên tắc bất di bất dịch trong công tác ứng phó thiên tai, cứu nạn cứu hộ vì "tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết".

Được biết, đoạn video clip trên đã được gỡ bỏ chỉ sau vài giờ đăng tải.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn video trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

