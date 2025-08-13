Bãi biển Đà Nẵng ô nhiễm từ các cửa xả

Thời gian gần đây, người dân tại các khu vực ven biển Đà Nẵng như Mỹ An, Mỹ Khê và Nguyễn Tất Thành phản ánh tình trạng nước thải có mùi hôi, màu đen chảy ra biển, đặc biệt sau mưa lớn hoặc vào ban đêm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố.

Xả xong rồi cho xe múc đến san lấp?!

Gần đây nhất là sau trận mưa lớn vào cuối tháng 7, nước thải kèm rác thải sinh hoạt từ hệ thống cống đã tràn ra bãi biển Mỹ Khê, đoạn dọc đường Võ Nguyên Giáp, đối diện khu phố An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Theo ghi nhận, khu vực bãi biển ở đây xuất hiện các vũng nước ao tù có màu xanh đen, bốc mùi hôi, cợn rêu, rác thải vương vãi.

Khu vực bãi biển ở cửa xả Mỹ An ô nhiễm, bốc mùi hôi

Người dân cho biết hiện tượng nước thải tràn ra biển sau mỗi trận mưa đã diễn ra nhiều năm, đặc biệt tại các khu vực ven biển như Mỹ Khê, Mỹ An và đường Nguyễn Tất Thành. Ông Đặng Hoài Nam, người dân phường An Hải, cho rằng thành phố đã đầu tư kinh phí lớn với hàng ngàn tỉ đồng để xử lý nước thải nhưng tình trạng xả thải ra biển vẫn xảy ra.

Chị Phan Thị Thảo, người dân phường Ngũ Hành Sơn, phản ánh cứ trời mưa một cơn là tiếp diễn tình trạng "tranh thủ xả". "Có hôm chỉ mới lấm tấm mưa là đã thấy xả rồi. Sau đó lại cho xe múc đến lấp lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra" - chị Thảo nói. Làm nghề dịch vụ trên biển đã hơn 10 năm nay, chị Thảo quan sát thấy hiện tượng này đã kéo dài nhiều năm, ngày càng nặng mùi hơn và gần đây còn thấy rác thải nổi đầy trên biển sau khi xả.

Một cửa xả ở phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng được đắp lại bằng cát để ngăn nước xả đổ ra

Theo chị Thảo, tình trạng xả thải thường xuyên diễn ra tại một số điểm cống cụ thể. Người dân đã nhiều lần phản ánh, cung cấp video, hình ảnh nhưng chưa thấy chuyển biến.

Chị cho biết việc xả thải thường diễn ra sau 15 giờ, sau đó đến tối có lực lượng đến san lấp hiện trường. Thông thường, việc xả thải diễn ra vào ngày mưa.

Tại khu vực biển đường Nguyễn Tất Thành (thuộc các phường Thanh Khê, Liên Chiểu), người dân cũng phản ánh tình trạng nước thải đen và mùi hôi thối chảy tràn ra biển. Tại cống đôi ngã tư Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê), tình trạng xả thải cũng thường xuyên diễn ra, khiến nước biển khu vực bãi Thanh Khê đục ngầu và bốc mùi.

Đầu tư xong nhưng chưa đấu nối

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP Đà Nẵng cho biết khu vực ven biển Võ Nguyên Giáp hiện có hai hệ thống thoát nước: hệ thống thoát nước nửa riêng (vận hành từ năm 2007) và hệ thống thoát nước riêng Mỹ An - Mỹ Khê.

Hệ thống nửa riêng gồm 2 trạm bơm SPS3 và SPS4, đảm nhiệm thu gom và trung chuyển nước thải từ khu vực Mỹ Khê - Mỹ An về trạm xử lý tập trung. Hệ thống được thiết kế thu gom hiệu quả trong mùa khô nhưng vào mùa mưa, nước mưa và nước thải hòa lẫn, vượt ngưỡng tràn sẽ chảy ra môi trường.

Trạm SPS3 có 2 máy bơm gồm một máy chính và máy dự phòng với công suất mỗi bơm 54 lít/giây. Trạm SPS4 có 2 máy bơm, mỗi bơm 144 lít/giây, tiếp nhận nước từ SPS3 và khu vực Mỹ An. Hiện nay, các trạm đang vận hành vượt công suất thiết kế.

Theo lãnh đạo công ty, thành phố đã đầu tư hệ thống thoát nước riêng Mỹ An - Mỹ Khê nhằm chia tải cho hệ thống cũ. Tuy nhiên, việc đấu nối gặp khó khăn, tỉ lệ đấu nối thấp, nước thải của các hộ chưa đấu nối vẫn xả vào hệ thống cũ, gây áp lực cho trạm bơm. Gần đây, mưa giông thường xuyên cũng làm tăng lưu lượng nước trong hệ thống, vượt ngưỡng tràn và gây vỡ đập cát.

Từ năm 2018 đến nay, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thực hiện kịch bản ứng phó, khắc phục sự cố nước thải tràn ra biển theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng và Sở Xây dựng. Đó là các biện pháp vệ sinh các cụm cửa thu đầu để thông tuyến thu gom, đồng thời thu gom, vớt phế thải tại các cửa xả và phun chế phẩm và khoáng hóa để xử lý mùi hôi, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực.

Tại một số cửa xả, công ty đã tiến hành san gạt lấp lại các vệt nước thải. Nhưng lãnh đạo công ty cũng thừa nhận đây chỉ là một giải pháp tạm thời, góp phần hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường biển trong bối cảnh hệ thống hạ tầng thoát nước chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ.

Tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Thất Đạm, UBND phường Thanh Khê cho biết đã phối hợp các đơn vị kiểm tra hiện trường. Ghi nhận có tình trạng nước từ cửa xả Lê Độ chảy ra biển khi trời không mưa. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đã thu gom rác tại tấm lưới chắn rác trước giếng thu nước thải và kiểm tra vận hành hệ thống, đến nay tình trạng trên đã được khắc phục.

Về góp ý người dân tại khu vực biển đường Hoa Biển (thuộc phường An Hải), nơi có cống nước thải gây mùi và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay qua kiểm tra không ghi nhận hiện tượng nước thải tràn ra biển.

Sau mưa, tại khu vực cửa xả có các rãnh nước trên cát do nước biển tràn ngược vào và đọng lại tạm thời. Sở này kết luận không phát hiện mùi hôi hay ô nhiễm bất thường.

Theo Sở Xây dựng, khu vực này sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng kết hợp hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Trong điều kiện mưa lớn, nước mưa và nước thải hòa lẫn, khi vượt quá ngưỡng sẽ thoát ra biển qua cửa xả theo thiết kế để chống ngập.

Xả để tránh ngập khu dân cư Về nguyên nhân sự cố nước thải tràn ra biển Mỹ An, Mỹ Khê vào ngày 26-7, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP Đà Nẵng cho hay lượng mưa vượt công suất thiết kế. Dù trạm vận hành liên tục, hệ thống không đáp ứng kịp dòng chảy nên buộc phải xả ra môi trường để tránh ngập úng khu dân cư.



