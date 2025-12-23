HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bãi biển Mỹ Khê có nguy cơ bị "xóa sổ" do triều cường, sóng lớn bất thường

T.Trực

(NLĐO) - Những đợt triều cường, sóng lớn bất thường liên tiếp tấn công đã làm sạt lở nặng nề bãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi

Bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê) được xem là bãi tắm đẹp nhất ở tỉnh Quảng Ngãi song những năm gần đây liên tục chịu tác động của những đợt triều cường, sóng lớn.

Dọc bờ biển dài khoảng 2 km, nhiều đoạn bị sóng đánh trực diện khiến lớp cát bảo vệ bị cuốn phăng, để lộ các vách sạt lở dựng đứng.

Bãi biển Mỹ Khê nguy cơ bị xóa sổ do triều cường lớn bất thường "tấn công" - Ảnh 1.

Rừng dương dọc bãi biển Mỹ Khê bị sóng đánh trơ gốc

Tại nhiều vị trí, đất đá bị kéo tuột ra biển. Địa hình bờ biển vốn thoai thoải nay trở nên nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu triều cường và sóng lớn còn kéo dài.

Không chỉ bờ cát bị xâm thực, rừng dương và hàng dừa ven biển - "lá chắn" tự nhiên chống sóng, gió - cũng bị đánh bật gốc, trơ rễ. Nhiều cây ngã đổ nằm chỏng chơ dọc bờ biển.

Bãi biển Mỹ Khê nguy cơ bị xóa sổ do triều cường lớn bất thường "tấn công" - Ảnh 2.

Khoảng 2km dọc bãi biển Mỹ Khê bị sóng đánh xói lở nặng

Bãi biển Mỹ Khê nguy cơ bị xóa sổ do triều cường lớn bất thường "tấn công" - Ảnh 3.

Rất nhiều cây cối bị trơ gốc

"Nhiều năm sinh sống ở đây, tôi chưa bao giờ thấy triều cường lớn bất thường như những đợt gần đây. Sóng biển quật tơi tả hàng dừa, hàng dương, nước áp sát cả đường giao thông ven biển" - một chủ cửa hàng kinh doanh tại bãi biển Mỹ Khê lo lắng.

Bãi biển Mỹ Khê bị triều cường lớn liên tiếp tấn công

Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở bờ biển Mỹ Khê đã diễn ra nhiều năm, song khoảng 2 năm trở lại đây mức độ ngày càng gia tăng. Mỗi đợt triều cường, bờ biển lại bị "ăn" sâu thêm vài chục mét.

Bãi biển Mỹ Khê nguy cơ bị xóa sổ do triều cường lớn bất thường "tấn công" - Ảnh 4.

Nhiều cây cối bị những đợt sóng lớn, triều cường tấn công

Bãi biển Mỹ Khê nguy cơ bị xóa sổ do triều cường lớn bất thường "tấn công" - Ảnh 5.

Cây cối bị những đợt sóng lớn triều cường tấn công

Ông Nguyễn Hội Minh, người dân địa phương, cho biết trước đây, bờ biển Mỹ Khê rất rộng, rừng dương kéo dài cách mép sóng cả trăm mét. Giờ rừng dương ngày càng thưa thớt, chỉ thấy sóng nước mênh mông. 

"Cứ mỗi đợt triều cường, bờ biển lại bị sóng đánh xói lở thêm một đoạn 20-30m. Nếu tình trạng này kéo dài, thời gian ngắn nữa, bãi biển sẽ bị xóa sổ" - ông Minh băn khoăn.

Bãi biển Mỹ Khê nguy cơ bị xóa sổ do triều cường lớn bất thường "tấn công" - Ảnh 6.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở bãi biển Mỹ Khê

Bãi biển Mỹ Khê nguy cơ bị xóa sổ do triều cường lớn bất thường "tấn công" - Ảnh 7.

Nhiều công trình dọc bãi biển Mỹ Khê bị sóng đánh hỏng chân

Theo ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, sạt lở tại bờ biển Mỹ Khê ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đất đai của người dân cũng như hoạt động du lịch. Trong đợt bão số 13 vào tháng 11-2025, triều cường và sóng lớn quật tan hoang bãi biển này. Nhiều cây xanh chắn sóng bị đổ ngã, bật gốc. Từ đó đến nay, tình trạng sạt lở vẫn liên tiếp xảy ra do những đợt triều cường lớn.

Bãi biển Mỹ Khê nguy cơ bị xóa sổ do triều cường lớn bất thường "tấn công" - Ảnh 8.

Bãi biển Mỹ Khê nguy cơ bị xóa sổ do triều cường lớn bất thường "tấn công" - Ảnh 9.

Hàng loạt công trình, nhà dân dọc bãi biển Mỹ Khê bị đe dọa do những đợt triều cường lớn bất thường

"Đối với khu vực sạt lở nghiêm trọng, nơi nước biển tràn vào nhà dân gần thôn An Kỳ và An Vĩnh, địa phương đã đề xuất phương án xây dựng kè để bảo vệ khu dân cư. Riêng khu vực bãi biển Mỹ Khê, xã kiến nghị có giải pháp lâu dài nhằm khắc phục tình trạng xâm thực ngày càng lấn sâu, vừa bảo đảm an toàn cho người dân vừa phục vụ phát triển sinh hoạt và du lịch cộng đồng" - ông Vương cho hay. 

Theo ông Vương, thời gian tới, địa phương sẽ triển khai chỉnh trang bãi biển, đầu tư hệ thống vệ sinh công cộng, cấp nước ngọt, chiếu sáng phục vụ người dân và du khách. 

Phương án xây dựng kè được xã tính toán theo hướng kè thấp, bảo đảm yếu tố thẩm mỹ nhưng vẫn phát huy hiệu quả chống sạt lở. 

Hiện các đơn vị chức năng đang kiểm tra, đánh giá toàn bộ hiện trạng bãi biển Mỹ Khê để hoàn thiện phương án phù hợp.

sạt lở nghiêm trọng tỉnh Quảng Ngãi người dân địa phương đường giao thông biển mỹ khê
