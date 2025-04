Bài dự thi cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm": Sứ giả hòa bình

Mỗi chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một sứ giả sáng ngời trên trường quốc tế, sẵn sàng hy sinh, cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

2014 là năm đầu tiên Việt Nam cử lực lượng tham gia công tác gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ). Bắt đầu từ đây thêm một kênh đối ngoại quốc phòng khẳng định sự tham gia chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc gìn giữ sự ổn định, hòa bình toàn cầu, xây dựng hình ảnh Việt Nam ngày càng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Đây cũng chính là chiến lược bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa, được Đảng và Nhà nước ta vạch ra trong tình hình mới.

Một Việt Nam yêu chuộng hòa bình

Năm 2014 ghi dấu mốc quan trọng của Việt Nam khi tham gia vào lực lượng GGHB LHQ nhưng để có bước đột phá này, chúng ta đã có một quá trình chuẩn bị thận trọng và lâu dài.

Từ năm 1995, Việt Nam có những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao, trong đó có ngoại giao quốc phòng. Việt Nam bắt đầu triển khai đồng loạt nhiều hoạt động chuẩn bị cho hoạt động tham gia GGHB như đóng góp kinh phí, tham gia công tác học tập kinh nghiệm, huấn luyện lực lượng để chuẩn bị cho công tác tham gia GGHB.

Về mặt pháp lý, Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, bổ sung để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động chính thức của lực lượng GGHB Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 đã sửa đổi bổ sung điều khoản về nội dung, lĩnh vực GGHB LHQ (điều 64, điều 89). Cũng trong năm 2013, Chính phủ phê duyệt "Đề án Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo". Đồng thời, Bộ Quốc phòng thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Ngày 10-4-2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, với chủ trương tham gia hoạt động GGHB LHQ. Chủ trương này được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 806-NQ/QUTW, ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 806-NQ/QUTW nêu rõ: "... giữ nước từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình; tạo lập và củng cố niềm tin bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo đảm bình đẳng cùng có lợi; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại".

Bên cạnh đó, việc tham gia hoạt động GGHB LHQ tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XIII về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để chúng ta tìm hiểu, thu thập thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, nhằm tham gia sâu hơn vào hợp tác quốc tế trên lĩnh vực quốc phòng.

Ngày 27-5-2014, Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm GGHB Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tháng 6-2014, Việt Nam chính thức cử 2 sĩ quan đầu tiên đi làm nhiệm vụ sĩ quan liên lạc tại phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, đầu năm 2018, Trung tâm GGHB Việt Nam được tổ chức lại thành Cục GGHB Việt Nam.

Hơn 10 năm qua, lực lượng Việt Nam tham gia GGHB LHQ ngày càng được chuẩn bị kỹ lưỡng, tăng về số lượng, gặt hái được nhiều thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Mỗi chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ GGHB là một sứ giả sáng ngời trên trường quốc tế về hình ảnh tươi đẹp của một Việt Nam trách nhiệm, yêu chuộng hòa bình, bảo vệ hòa bình và tạo sự tin cậy đối với Việt Nam của bạn bè quốc tế.

Thiếu tá Trịnh Văn Hưng (thứ 3 từ phải sang) cùng 4 sĩ quan tại lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Tháng 1-2024, thiếu tá Trịnh Văn Hưng cùng 4 sĩ quan được trao quyết định thực thi nhiệm vụ, trong vai trò sĩ quan tham mưu tình báo, phân khu Tây, Phái bộ MINUSCA thuộc Cộng hòa Trung Phi.

Thiếu tá Hưng cho biết quá trình tuyển chọn hồ sơ từ những quân nhân ưu tú đòi hỏi khắt khe về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, năng lực, tư cách đạo đức, lập trường tư tưởng. Các sĩ quan sẵn sàng hy sinh, cống hiến để trở thành những đại sứ mũ nồi xanh Việt Nam tiêu biểu, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Nhờ giỏi ngoại ngữ, được huấn luyện, đào tạo kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, thiếu tá Hưng cũng như các thành viên khác của Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tính đến nay, qua 10 năm tham gia hoạt động GGHB LHQ, Quân đội đã cử 1.052 lượt cán bộ, nhân viên và Công an cử 13 sĩ quan đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và Trụ sở LHQ. Thực hiện Nghị quyết 1325 (2000) của Hội đồng Bảo an LHQ về phụ nữ, hòa bình và an ninh, trong 10 năm qua, Việt Nam cũng đã cử 20 sĩ quan nữ tham gia hoạt động GGHB LHQ theo hình thức cá nhân và 131 nữ quân nhân trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội công binh.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc triển khai Bệnh viện Dã chiến vào năm 2018, được coi là 1 trong 10 sự kiện đối ngoại lớn của Việt Nam. Đồng thời, chất lượng và uy tín của lực lượng GGHB Việt Nam cũng góp phần không nhỏ vào việc Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ giai đoạn 2020-2021 với số phiếu cao 192/193. Mỗi một đoàn GGHB của Việt Nam đều thể hiện tốt đẹp hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng với nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó khi lên đường rời Tổ quốc làm nhiệm vụ bảo vệ thế giới, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Trong hơn 10 năm qua, lớp lớp những người lính mũ nồi xanh hoàn thành nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng được quốc tế công nhận, cho thấy trách nhiệm của Việt Nam trong việc gìn giữ một thế giới hòa bình và ổn định. Chính những thành công này đã đóng góp to lớn vào xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tá Trịnh Văn Hưng nhận Huy chương vì sự nghiệp GGHB LHQ vào ngày 5-6-2024, tổ chức tại đơn vị Công binh Peru.

Các sĩ quan Việt Nam thực thi nhiệm vụ ở Phái bộ MINUSCA thuộc Cộng hòa Trung Phi trong một buổi làm việc với Tiểu đoàn Bộ binh Bangladesh. Ảnh do thiếu tá Trịnh Văn Hưng cung cấp

Thiếu tá Trịnh Văn Hưng chia sẻ: "Quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một quãng đời đầy tự hào. Mỗi người lính vượt qua mọi điều kiện khó khăn khắc nghiệt trong môi trường công tác quốc tế để góp phần vẽ lên một hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, yêu chuộng hòa bình và trách nhiệm trong con mắt của bạn bè quốc tế".