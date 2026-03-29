Bài dự thi cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta": Kết nối sự sống vùng gió núi

Lòng tốt luôn hiện hữu quanh ta, đến từ những con người bình dị mang trái tim ấm áp. Giữa đại ngàn Tây Nguyên bạt ngàn gió núi, có chàng trai lặng lẽ mang trong mình sứ mệnh đặc biệt: Kết nối sự sống cho bệnh nhân bằng những giọt máu hồng quý giá. Đó là anh Huỳnh Xuân Lợi (38 tuổi; xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) - một cựu cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết và là người sáng lập Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống huyện Cư M'gar.

Không quản ngại khó khăn

Những năm tháng tuổi trẻ, khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, anh Huỳnh Xuân Lợi đã tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh éo le. Không chỉ chứng kiến người bệnh nằm chờ truyền máu nhiều giờ liền, anh còn thấy những gia đình bất lực ôm nhau khóc vì chưa tìm được nguồn tiểu cầu phù hợp… Những khoảnh khắc ấy như in sâu vào tâm trí, nuôi dưỡng sự thấu cảm sâu sắc trong anh.

Anh Lợi hiểu rằng mỗi đơn vị máu, đơn vị tiểu cầu cho đi kịp thời chính là nguồn hy vọng giúp người bệnh vượt qua lưỡi hái tử thần. Bằng tấm lòng nhân ái, dù bận rộn công việc hay trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, anh vẫn duy trì thói quen hiến máu đều đặn suốt nhiều năm. Đến nay, ngoài 30 lần hiến máu và tiểu cầu, anh còn tham gia hỗ trợ hàng chục ca cấp cứu y tế. Chia sẻ với tôi, chị Nguyễn Thị Sinh - vợ anh Lợi - bùi ngùi: "Có hôm, anh vừa kịp ăn vài miếng cơm thì điện thoại reo báo có người bị tai nạn cần máu gấp. Anh chỉ kịp nói để anh đi xem thế nào, rồi bỏ dở bữa ăn, vội vã lên đường. Lần khác, giữa cơn mưa tầm tã, gió rít liên hồi, anh vẫn không ngần ngại vượt hơn 25 km đến Bệnh viện Vùng Tây Nguyên hiến máu cho người bệnh". Trong ánh mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc, tự hào về người chồng của mình. Cứ thế, chị Sinh tảo tần sớm hôm, vun vén mái ấm nhỏ để anh Lợi an tâm làm việc nghĩa.

Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Lợi không nhớ rõ từng gương mặt đã được mình giúp đỡ, nhưng cảm giác được góp phần giữ lại sự sống cho một con người vẫn luôn in sâu trong tâm trí. Đó chính là động lực lớn lao, là niềm tin giúp anh tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ cho việc hiến máu cứu người mặc bao khó khăn, vất vả.

Anh Huỳnh Xuân Lợi (thứ 2 từ trái qua) nhận giấy khen tôn vinh “Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu”

Kết nối cộng đồng

Không dừng lại ở việc hiến máu, anh Lợi còn mong muốn mọi người có thể chung tay cứu giúp bệnh nhân.

Từ suy nghĩ ấy, anh thành lập CLB Ngân hàng máu sống huyện Cư M'gar, tập hợp những người có cùng chí hướng với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại". Ban đầu, CLB chỉ có vài thành viên, nhưng theo thời gian, số lượng ngày càng tăng. Anh Lợi chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của CLB. Anh ghi chép, lập danh sách từng thành viên, phân loại nhóm máu, cập nhật tình trạng sức khỏe và thời gian họ có thể hiến máu. Điện thoại gần như không rời tay, anh luôn sẵn sàng nhận tin bất cứ lúc nào khi có bệnh nhân cần hỗ trợ.

Tháng 4-2019, anh Lợi lập trang Facebook CLB Ngân hàng máu sống huyện Cư M'gar để thuận tiện hơn trong việc kết nối các trường hợp cần máu khẩn cấp. Nhờ cập nhật thông tin thường xuyên và phản hồi kịp thời, trang đã trở thành nơi bà con huyện Cư M'gar cũ gửi gắm hy vọng mỗi khi có trường hợp cần máu gấp. Nhiều người nói rằng: "Trong vùng có ai cần máu, chỉ cần nhắn lên trang của anh Lợi là yên tâm". Nhờ mạng xã hội, thông tin được lan tỏa mạnh mẽ và nhanh chóng tìm được nguồn máu phù hợp, giải tỏa lo lắng của rất nhiều gia đình. Từ những việc làm nhân ái của mình, bà con địa phương gọi anh Lợi là: "Người kết nối sự sống giữa đại ngàn Tây Nguyên", như một cách ghi nhận sự bền bỉ, nhiệt huyết của anh trong nhiều năm qua. Còn anh chỉ khiêm tốn mỉm cười: "Sức mình nhỏ nên mình phải cố gắng kết nối thêm để giúp được nhiều người hơn".

Khi tôi hỏi kỷ niệm đáng nhớ nhất khi đi hiến máu, hiến tiểu cầu, anh Lợi kể ngày 16-6-2023. Hôm đó, anh nhận được tin bệnh nhân Lê Thị Bích Đào bị sốt xuất huyết nặng, tiểu cầu giảm sâu cần truyền khẩn cấp. Trong khi đó, bệnh viện đã cạn nguồn dự trữ, mà tiểu cầu chỉ bảo quản được trong thời gian ngắn, buộc phải có người hiến trực tiếp. Ngay lập tức, anh liên hệ thầy giáo Phạm Long Hổ, người có nhóm máu phù hợp, rồi cả hai tức tốc lên Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Ca hiến tiểu cầu ấy đã giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch. Mẹ chị Đào vẫn chưa kịp bàng hoàng, run rẩy bước đến nắm chặt tay anh và thầy Long Hổ, nghẹn ngào nói lời cảm ơn.

Thời gian đầu, người thân của anh Lợi lo ngại việc hiến máu và tiểu cầu thường xuyên có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tuy nhiên, anh Lợi nhẹ nhàng giải thích: "Nếu hiến máu đúng cách và nghỉ ngơi hợp lý thì không những không gây hại mà còn có thể giúp cơ thể tái tạo, sản sinh lượng máu mới, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể". Chính cái tâm và sự nhiệt huyết của anh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Giữa đất trời cao nguyên, nơi những cánh rừng khộp trải dài bất tận, có một chàng trai luôn ấp ủ tâm niệm "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Câu chuyện về hành trình hiến máu cứu người của anh Huỳnh Xuân Lợi đã sưởi ấm trái tim mọi người, lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng. Những giọt máu cho đi, những lần lên đường cứu giúp người bất kể ngày đêm hay thời tiết khắc nghiệt là minh chứng rõ ràng rằng lòng tốt không ở đâu xa, mà hiện hữu từ những con người bình dị nhưng giàu nhân ái.

Với những việc làm thiết thực và ý nghĩa, anh Huỳnh Xuân Lợi được nhận nhiều giấy khen, bằng khen, trong đó có "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo" do Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng.

Anh Lợi đã 30 lần hiến máu, hiến tiểu cầu và tham gia hỗ trợ hàng chục ca cấp cứu y tế. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trang Faceboook “CLB Ngân hàng máu sống Cư M’gar” do anh Lợi thành lập giúp người dân địa phương tìm được nguồn máu phù hợp

Truyền cảm hứng sống đẹp Không dừng lại ở việc kết nối cộng đồng, anh Lợi còn tổ chức nhiều buổi truyền thông về ý nghĩa hiến máu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mỗi lần hiến máu. Nhờ những buổi chia sẻ ý nghĩa của anh Lợi mà người dân hiểu đúng về việc hiến máu, đồng thời xây dựng thói quen sống lành mạnh, từ đó hình thành cộng đồng khỏe mạnh, gắn kết hơn. Dù bận rộn với công việc mỗi ngày, anh Lợi vẫn luôn duy trì một lối sống giản dị. Anh chăm chỉ tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe để có đủ khả năng tiếp tục hành trình hiến máu lâu dài.



