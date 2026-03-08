Bài dự thi cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta": Ngọn lửa ấm nơi vùng biên

Giữa nhịp sống hối hả của thời đại số, khi con người dễ bị cuốn theo những giá trị vật chất, vẫn có những tấm lòng lặng lẽ gieo mầm yêu thương và bền bỉ thắp sáng niềm tin vào cái đẹp của cuộc đời. Cô gái Vũ Thị Nô En (sinh năm 1994, Bí thư Xã Đoàn Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) bắt đầu từ những việc làm nhỏ cho cộng đồng như mang lại chiếc áo còn lành, bữa cơm ấm lòng hay lời kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bài học về lòng biết ơn

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất biên giới, Nô En sớm thấu hiểu những khó khăn của người dân nơi đây. Những mái nhà đơn sơ cũ nát, những con đường đất đỏ lầy lội, những em nhỏ chân trần đến lớp với manh áo mỏng manh… tất cả đã trở thành một phần ký ức không thể phai trong tâm hồn cô. Có lẽ chính điều đó đã nhen nhóm trong cô một ước nguyện giản dị: được làm điều gì đó có ích cho mọi người, cho quê hương.

Khi đảm nhận vai trò thủ lĩnh thanh niên của xã, Nô En không xem đó là chức danh, mà là trách nhiệm. Trách nhiệm của một người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám đi đầu trong những việc khó. Cô luôn trăn trở: làm sao để thanh niên địa phương không chỉ sống cho riêng mình, mà còn biết sẻ chia, biết yêu thương và gắn bó với cộng đồng.

Một trong những mô hình câu lạc bộ thiện nguyện duy trì hiệu quả nhất, tạo được sức lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng đó chính là "Tủ 0 đồng - Noel Vũ" dành cho bà con dân tộc thiểu số nơi cô sinh sống. Ý tưởng ấy bắt đầu từ việc cô gom góp quần áo cũ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cho đến ủng hộ sách vở mới và mở thư viện nhỏ cho các em vùng sâu, vùng xa. Nhưng theo thời gian, tủ quần áo ấy không chỉ là nơi cho - nhận vật chất, mà trở thành biểu tượng của sự sẻ chia và lòng nhân ái. Những bộ quần áo được giặt sạch sẽ, phân loại cẩn thận, để bất kỳ ai cần đều có thể đến lấy. Với người thành phố, một chiếc áo có thể là một thứ rất đỗi bình thường, nhưng với bà con vùng biên, đó là cả một mùa đông ấm áp, là sự quan tâm khiến họ cảm thấy mình không bị bỏ quên.

Không dừng lại ở đó, hằng tháng "Tủ 0 đồng - Noel Vũ" lại cùng các đoàn viên, tình nguyện viên nấu cơm từ thiện mang vào bệnh viện. Đó là những suất cơm nóng hổi, giản dị nhưng chan chứa yêu thương dành cho những bệnh nhân nghèo và người nhà đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật. Trong không gian bệnh viện vốn nhiều lo âu và mệt mỏi, những hộp cơm của "Tủ 0 đồng - Noel Vũ" không chỉ giúp no lòng, mà còn sưởi ấm tinh thần cho họ. Có bệnh nhân đã rơi nước mắt khi nhận cơm, không phải vì giá trị vật chất, mà vì họ cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ những con người xa lạ.

Với "Tủ 0 đồng - Noel Vũ", mỗi chuyến đi như vậy là một bài học về lòng biết ơn. Cô học được cách trân trọng sức khỏe, trân trọng cuộc sống và càng thêm quyết tâm sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, "Tủ 0 đồng - Noel Vũ" còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần và điều kiện học tập của trẻ em dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Xuất phát từ thực tế nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện cắt tóc thường xuyên, Nô En đã chủ động kết nối, vận động các thợ cắt tóc tình nguyện tổ chức những buổi cắt tóc miễn phí ngay tại trường học và khu dân cư. Những chuyến xe chở theo dụng cụ cắt tóc, gương, tông-đơ… vượt qua quãng đường đất đỏ gập ghềnh để đến với các điểm trường vùng biên. Tại đó, các em học sinh dân tộc thiểu số được chăm chút từng mái tóc, gọn gàng, sạch sẽ trong không khí ấm áp, gần gũi và đầy tiếng cười.

Thông qua việc huy động đội ngũ thợ cắt tóc tình nguyện, Nô En đã thể hiện rõ vai trò kết nối cộng đồng, phát huy sức mạnh của xã hội hóa trong công tác chăm lo cho thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số. Đây cũng là một trong những hoạt động giàu tính nhân văn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và địa phương.

Vũ Thị Nô En phát quần áo, nhu yếu phẩm cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Gieo mầm thiện lương

Nhắc đến Vũ Thị Nô En, bà con thường nhớ đến hình ảnh cô gái nhỏ nhắn luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất. Từ những ngày dịch COVID-19 căng thẳng, cho đến các đợt bão lũ dồn dập, Nô En chưa từng đứng ngoài cuộc.

Trong đại dịch COVID-19, khi nỗi lo lan rộng khắp nơi, Nô En cùng lực lượng thanh niên tham gia hỗ trợ các chốt kiểm dịch, vận chuyển nhu yếu phẩm, kêu gọi ủng hộ những gia đình gặp khó khăn. Giữa nguy cơ và vất vả, cô vẫn kiên trì với niềm tin rằng: chỉ có đoàn kết và yêu thương mới giúp chúng ta vượt qua thử thách.

Khi bão lũ ập đến các tỉnh miền Trung và nhiều nơi khác, "Tủ 0 đồng - Noel Vũ" lại tất bật kêu gọi quyên góp. Mới đây nhất, cô đã vận động nấu hơn 2.700 chiếc bánh chưng, huy động lương thực, quần áo, rồi trực tiếp trao tận tay bà con vùng lũ. Những ngày ấy, cô gái nhỏ gần như không nghỉ, vừa lo hậu cần vừa động viên mọi người, vừa tự mình tham gia các chuyến đi cứu trợ đầy gian nan. Hình ảnh cô gái trẻ lội nước trong mưa trao từng phần quà cho người dân giữa vùng lũ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người. Đó không chỉ là hành động thiện nguyện, mà còn là biểu hiện sinh động của tình người, của tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Điều đáng quý ở cô gái này không chỉ là những việc cô trực tiếp làm, mà còn là cách cô huy động được người thân, bạn bè và cộng đồng cùng tham gia. Bằng sự chân thành và gương mẫu, Nô En đã truyền cảm hứng để nhiều người trẻ khác cùng chung tay làm thiện nguyện. Những buổi nấu bánh chưng, những chuyến đi cứu trợ, những ngày phát cháo từ thiện… không chỉ là hoạt động giúp đỡ người khó khăn, mà còn là nơi gắn kết con người với con người. Ở đó, mọi khoảng cách được xóa nhòa, chỉ còn lại tình yêu thương và trách nhiệm chung.

Cá nhân tôi thật sự xúc động khi tham gia buổi nấu bánh chưng vừa qua, bởi đó không chỉ là câu chuyện thiện nguyện của riêng Nô En, mà còn là hình ảnh ấm áp của một gia đình cùng chung tay sẻ chia. Chồng cô - một chiến sĩ công an - lặng lẽ đồng hành, hai cô con gái nhỏ hơn 8 tuổi theo mẹ suốt đêm, kiên nhẫn làm những việc lặt vặt bằng tất cả sự hồn nhiên, đáng yêu của con trẻ. Khoảnh khắc ấy khiến tôi tin rằng Nô En đã âm thầm gieo vào lòng các con mầm thiện lương, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm từ những điều rất giản dị. Giữa thời đại hội nhập với nhiều lựa chọn lối sống, cô chọn con đường sống cống hiến cho cộng đồng; không ồn ào về lý tưởng, nhưng bền bỉ qua từng hành động. Dù bận rộn và nhiều lo toan, Nô En vẫn kiên trì với công tác thiện nguyện, bởi theo cô, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là được nhìn thấy nụ cười của bà con và góp phần xoa dịu nỗi đau của người khác.

Câu chuyện về Nô En là minh chứng sinh động rằng cái đẹp không ở đâu xa, mà hiện hữu trong những con người bình dị quanh ta. Đó là vẻ đẹp của lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước. Giữa đại ngàn biên giới Gia Lai, Nô En như một ngọn lửa nhỏ bền bỉ, âm thầm sưởi ấm nhiều mảnh đời. Ngọn lửa ấy không chỉ soi sáng con đường cô đi, mà còn lan tỏa, thắp lên trong lòng người trẻ khát vọng sống đẹp, sống có ích. Từ những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết như Nô En, những giá trị tốt đẹp của dân tộc sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay.

Vũ Thị Nô En đi hỗ trợ lương thực cho bà con vùng lũ ở Gia Lai



