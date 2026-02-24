Bài dự thi cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi": Hồi sinh những ca tim mạch hiếm gặp

Với tay nghề, y đức, các y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã đưa lĩnh vực tim mạch ở miền Trung lên bản đồ tim mạch can thiệp tại Việt Nam, làm chủ được 90% kỹ thuật

Trong khi mọi nơi đang sửa soạn đón năm mới 2026 thì các y - bác sĩ Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Trị vẫn đang miệt mài cấp cứu người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp kèm suy thất trái. Bệnh nhân lần này là ông Nguyễn Cương (68 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai), bị hẹp 30% lỗ lòng mạch, hẹp 90% lỗ động mạch liên thất trước kèm huyết khối, hẹp 30% nhánh chính của động mạch vành trái... ThS-BS nội trú Trương Văn Khánh Nguyên là phẫu thuật viên chính cho ca can thiệp sự sống mong manh với thời khắc tính bằng giây này.

Nhiều ca "thập tử nhất sinh" được cứu

Hôm ấy là những ngày cận cuối năm 2025 và ca can thiệp được thực hiện bằng hệ thống X-quang số hóa xóa nền (DSA). Bác sĩ Khánh Nguyên cùng cộng sự mở đường vào lòng mạch máu, đưa dây dẫn phủ Hydrophilic và ống thông 5F qua động mạch quay cho tới gốc động mạch chủ để chụp kiểm tra và đánh giá hệ động mạch vành; đưa dây dẫn đường phủ Hydrophilic và catheter can thiệp EBU vào lỗ lòng mạch, đi 2 microwire qua sang thương động mạch liên thất trước và động mạch vành trái đến đoạn xa, đặt trực tiếp 1 stent phủ thuốc Ultimaster Tansei tại lỗ lòng mạch, nong bóng áp lực cao, dòng chảy tưới máu mạch vành bình thường. Người đàn ông bên lằn ranh sinh tử đã được cứu sống, vui mừng đón Tết với sức khỏe ổn định. Mỗi ca giúp người bệnh tìm lại hạnh phúc như thế là sự dấn thân của bác sĩ Khánh Nguyên trong hàng chục năm qua.

Cũng vào thời điểm cận Tết cách nay 3 năm, bác sĩ Khánh Nguyên cùng đồng nghiệp tiếp tục can thiệp cứu người bệnh 89 tuổi ở Quảng Bình bị nhồi máu cơ tim, biến chứng thủng 2 lỗ ở vách tim. Đó là dịp gần Tết Quý Mão 2023 và là lần đầu tiên BVĐK tỉnh Quảng Trị tiếp nhận người bệnh cao tuổi nhồi máu cơ tim với tỉ lệ tử vong trên 99% mà ở khu vực miền Trung chưa từng có đơn vị y tế nào báo cáo. Ở bệnh nhân này, vách liên thất bị thủng 1 lỗ 8 mm và 1 lỗ 12 mm rất sát mỏm tim. Cách điều trị để tránh tử vong là tái thông mạch vành và hồi sức tích cực, vá lỗ thủng vách liên thất. Vá lỗ thủng vách liên thất cần phải phẫu thuật mở tim nhưng người bệnh đã 89 tuổi, đang trong tình trạng rất nặng nên hồi sức là điều cực kỳ khó.

BVĐK tỉnh Quảng Trị đã liên hệ hội chẩn trực tuyến với BV E (Hà Nội) và chuyên gia tim bẩm sinh là TS-BS Trần Đắc Đại hỗ trợ chuyên môn, tập trung cứu người bệnh. Đúng vào ngày 25 tháng chạp năm Nhâm Dần 2022, Đơn nguyên Tim mạch can thiệp của BVĐK tỉnh Quảng Trị đã phẫu thuật vá lỗ thủng vách liên thất và nong mạch vành bằng dụng cụ DSA lần thứ nhất ở người bệnh 89 tuổi này. Được rút ống nội khí quản sau 3 giờ phẫu thuật, đồng thời các thuốc vận mạch được cắt dần mỗi ngày, cụ ông được cùng người thân đón cái Tết lần thứ 90 mùa xuân của đời mình. "Cháu vào nghề y và làm can thiệp tim mạch gần 10 năm nay thì thủng tim mà sống được là chỉ có ông!" - bác sĩ Khánh Nguyên nhớ lại câu nói của mình lúc chúc mừng cụ.

Bà Lê Thị Ý (63 tuổi) từng được thay van 2 lá thường có cảm giác hồi hộp, tim đập nhịp nhanh nhịp chậm nên vào Khoa Nội tim mạch - BVĐK tỉnh Quảng Trị. Các bác sĩ xác định bà mắc hội chứng suy nút xoang và phương pháp can thiệp cần áp dụng là cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn loại một buồng.

Vì đã từng mổ tim nên bà lo lắng và không muốn phẫu thuật lần nữa, bác sĩ Khánh Nguyên động viên, tư vấn và giải thích kỹ về hiệu quả của máy hỗ trợ nhịp tim, khả năng thực hiện thủ thuật đặc biệt này tại BVĐK tỉnh Quảng Trị. Người bệnh đồng ý, bác sĩ Khánh Nguyên cùng cộng sự đã tiến hành một trình tự DSA hoàn hảo: Gây tê tại chỗ; chọc tĩnh mạch dưới đòn; tạo túi máy dưới cơ ngực; đưa điện cực vào thất phải, vị trí cố định ở vách liên thất; test ngưỡng tạo nhịp; cố định điện cực; gắn máy tạo nhịp, khâu treo máy, khâu túi máy; băng ép vô khuẩn; cài đặt hoạt động của máy tạo nhịp vĩnh viễn; kết thúc thủ thuật an toàn. Được dùng thuốc chống đông để ngăn ngừa huyết khối và chăm sóc tích cực sau thủ thuật, bà Ý đã sớm cải thiện chất lượng sống bình thường.

ThS-BS nội trú Trương Văn Khánh Nguyên thực hiện can thiệp tim mạch

Hết lòng vì người bệnh

Trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng và được cứu sống kịp thời, ông Nguyễn Cương viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ê-kíp y - bác sĩ BVĐK tỉnh Quảng Trị và bác sĩ Khánh Nguyên. Nội dung thư có đoạn: "Ngày 17-12-2025 là một ngày mà tôi và gia đình không bao giờ quên. Trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch, tôi đã may mắn được đưa đến BVĐK tỉnh Quảng Trị. Tại đây, tôi được ThS-BS nội trú Trương Văn Khánh Nguyên cùng đồng nghiệp thực hiện can thiệp đặt stent một cách nhanh chóng và chính xác. Sự chuyên nghiệp và y đức của các bác sĩ không chỉ thể hiện ở kết quả can thiệp hoàn hảo mà còn ở cách ân cần giải thích, trấn an gia đình tôi trong những giờ phút căng thẳng nhất. Chứng kiến sự tận tụy của đội ngũ y - bác sĩ tại Quảng Trị, tôi càng thêm tin tưởng vào sự phát triển của ngành y tế tỉnh nhà, càng khẳng định lương y như từ mẫu".

Còn bà Lê Thị Ý sau khi nhịp tim ổn định cũng bày tỏ với nhiều câu xúc động: "Bác sĩ Nguyên mỗi khi đến khám có nhiều câu nói đầy tình cảm, tạo cho người bệnh thêm sức mạnh: "Cháu xem dì như mẹ của cháu!". Đó là câu nói của thầy thuốc như mẹ hiền".

Nhắc tới những ca bệnh khó, bệnh hiếm gặp mà mình từng tham gia, bác sĩ Khánh Nguyên cười hiền: Hiện nay, Đơn nguyên Tim mạch can thiệp - BVĐK tỉnh Quảng Trị đã có vị trí trên bản đồ tim mạch can thiệp tại Việt Nam với năng lực làm được 90% kỹ thuật, can thiệp mạch vành phức tạp, đã trở thành thường quy tại đây với trung bình mỗi ngày tiếp nhận và xử trí 1-2 ca cấp cứu nhồi máu cơ tim, thực hiện từ 3-5 ca can thiệp bằng DSA.

Đơn nguyên đã chuyển từ nỗ lực tập trung chuyên môn sang quan tâm giao tiếp hướng tới sự hài lòng ngày càng cao của người bệnh, làm việc trong tinh thần mang lại cho người bệnh sự trải nghiệm một dịch vụ y tế tốt nhất.

Vì vậy, vai trò của bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên là vừa thực hiện tốt chuyên môn vừa chú trọng giao tiếp để người bệnh yên tâm về phương pháp kỹ thuật. Kế đó là thái độ chăm sóc, sự chia sẻ, cảm thông, cách xử trí và tư vấn để không người bệnh nào từ chối phẫu thuật khi cần thiết.

"Cuối cùng, khi người bệnh đã vào phòng can thiệp thì ê-kíp phẫu thuật luôn làm việc hết lòng, không gì ngoài mục đích đạt kết quả chuyên môn tốt nhất, với suy nghĩ xem đây như là người thân của mình" - bác sĩ Khánh Nguyên trải lòng.

ThS-BS nội trú Trương Văn Khánh Nguyên (giữa) cùng đồng nghiệp thực hiện một ca can thiệp tim mạch. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Những dòng thư xúc động Lại thêm mùa xuân mới, bước qua năm thứ 10 công tác tại BVĐK tỉnh Quảng Trị và năm thứ 9 gắn bó với Đơn nguyên Tim mạch can thiệp, chuyện nghề của bác sĩ Khánh Nguyên là nối dài những hy vọng và nhận được sự tin tưởng, kính trọng và quý mến từ trái tim của người bệnh cùng người nhà của họ. Người nhà của bà Mai Thị Mãng với 2 lần can thiệp mạch vành từng viết thư xúc động: "Bác sĩ Nguyên tận tình và trách nhiệm cao, xem người bệnh như người nhà". Con gái của bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng bị hẹp động mạch vành, suy tim đã cảm ơn "bác sĩ Nguyên thăm khám, ân cần tư vấn, hướng dẫn phác đồ điều trị cụ thể, tiến hành can thiệp DSA bằng kinh nghiệm và tấm lòng của một thầy thuốc tận tâm. Ông đã mang lại cảm giác an tâm cho gia đình tôi, đưa mẹ tôi trở lại cuộc sống". Con gái của bà Lê Thị Chầm viết rằng "bác sĩ Nguyên hỏi thăm và động viên người bệnh vào mỗi buổi sáng làm tất cả yên tâm, vui vẻ, lạc quan. Sự tận tâm, thân thiện ngay cả lúc đêm hôm người bệnh cần hỗ trợ mà khoa bệnh đang quá tải trở nên nhẹ nhàng, ấm áp". Vợ của người bệnh Nguyễn Thanh Hải đồng cảm khi trong trang thư cảm ơn bác sĩ cứu chồng mình thoát khỏi nguy kịch, bà viết: "Bác sĩ Nguyên là một thầy thuốc tuổi trẻ tài cao, hiền lành, tốt bụng, nhẹ nhàng, lễ phép". Ông Dương Hữu Hiếu bày tỏ lòng cảm ơn, mến phục sự chăm sóc nhiệt tình của đội ngũ y - bác sĩ Khoa Nội tim mạch, đặc biệt là bác sĩ Nguyên đầy tâm huyết. Với những người bệnh như thế, ThS-BS nội trú Trương Văn Khánh Nguyên viết tiếp hành trang của đời mình bằng tấm lòng người thầy thuốc tận tâm, ấm áp vì người bệnh.



