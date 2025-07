Bài dự thi cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi": Những trái tim quả cảm

"Cơn cuồng phong" mang tên COVID-19 quét tới tỉnh Quảng Trị (cũ) vào sáng 7-8-2020, với ca F1 mắc đầu tiên. Từ đó, hệ thống y tế toàn tỉnh bước vào một cuộc chiến khốc liệt để ứng phó, tiêu biểu là Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Trị.

"Chống dịch như chống giặc"

Là cơ sở y tế công lập khám chữa bệnh tuyến 3, Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Trị cùng ngành y tế tỉnh thực hiện mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ CAND trước các biến thể nguy hiểm của SARS-CoV-2.

Ngay khi xuất hiện ca COVID-19 đầu tiên, đơn vị đã chủ động tham mưu và đề xuất lãnh đạo công an tỉnh triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh (PCDB) trong toàn lực lượng. Với quan điểm "truyền thông đi trước một bước", cán bộ y tế của bệnh xá tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ về quy định phòng chống đại dịch COVID-19 được Bộ Y tế ban hành. Vượt qua nỗi lo bị lây nhiễm, hơn 20 cán bộ, y - bác sĩ của bệnh xá nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

Để tạo lá chắn ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh, bệnh xá đã kịp thời đề xuất mua sắm khẩu trang, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn cấp phát đầy đủ cho cơ quan công an, các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt ưu tiên lực lượng trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch tại các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung, chốt phòng chống COVID-19. Tại trụ sở các đơn vị công an trên địa bàn luôn có sẵn khẩu trang, cồn sát khuẩn, dung dịch rửa tay đặt ở vị trí dễ thấy và tiện sử dụng. Việc phun thuốc khử khuẩn tại tất cả trụ sở làm việc của công an tỉnh và công an các địa phương được thực hiện thường xuyên để bảo đảm vệ sinh phòng dịch, giữ an toàn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Làn sóng bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đẩy số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Việt Nam lên mức cao đã đặt ra yêu cầu tăng cường phát hiện, truy vết và cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh. Cùng địa phương triển khai các hoạt động phòng chống COVID-19 theo tinh thần "chống dịch như chống giặc", Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Trị tham mưu lãnh đạo công an tỉnh phương án triển khai xét nghiệm sàng lọc và đã thực hiện hơn 14.000 mẫu xét nghiệm đối với cán bộ, chiến sĩ có tiếp xúc gần với ca bệnh trong quá trình công tác hoặc trở về từ vùng có dịch và phạm nhân có nguy cơ mắc COVID-19 cao. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các kỹ thuật viên xét nghiệm của bệnh xá căng mình với hoạt động lấy mẫu xét nghiệm và xử lý mẫu theo đúng tiêu chí nhanh chóng và an toàn. Động viên nhau vượt qua gian nan và vất vả do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, đội ngũ thầy thuốc bệnh xá đã thực hiện hàng chục ngàn mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 với kết quả chính xác, kịp thời và không làm ảnh hưởng quá trình công tác của cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị.

Cán bộ Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện siêu âm chẩn đoán bệnh

Dốc sức vì cộng đồng

Trong lớp "áo giáp" là khẩu trang y tế và quần áo bảo hộ, với "vũ khí" là trí tuệ và trái tim dù rất mạnh mẽ vẫn luôn đối diện nguy cơ bị nhiễm bệnh. Các y - bác sĩ làm việc với 200% sức lực để toàn lực lượng vững vàng trên trận tuyến PCDB và giữ vững an ninh, trật tự xã hội. "Để đáp ứng tốt yêu cầu chống dịch, đội ngũ kỹ thuật viên của bệnh xá phải nỗ lực hết mình, khi có lệnh là thực hiện nhiệm vụ ở bất cứ giờ phút nào, ngày hay đêm. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xét nghiệm trong cuộc chiến với COVID-19, đội ngũ y - bác sĩ tại bệnh xá luôn bảo đảm sự chính xác và nhanh chóng trong từng thao tác, từ đó cùng ngành y tế có giải pháp xử trí phù hợp" - thượng úy Lê Thị Thanh Hải, kỹ thuật viên xét nghiệm Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Trị, nhớ lại.

Khi số người nhiễm bệnh tăng cao trong đợt bùng phát dịch dịch thứ 4, Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Trị trở thành cơ sở điều trị cấp 1 vào đầu tháng 10-2021.Với quy mô 50 giường bệnh, khu điều trị COVID-19 của bệnh xá thực hiện thu dung, cách ly, theo dõi tình hình sức khỏe của người nhiễm SARS-CoV-2 và điều trị các trường hợp F0 là cán bộ, chiến sĩ công an mắc COVID-19 không có triệu chứng; quản lý và khám chữa bệnh cho người nghi mắc COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm, người nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ; phát hiện sớm, xử trí cấp cứu, kịp thời chuyển viện các trường hợp bệnh tiến triển sang mức độ vừa và nặng; điều trị bệnh lý kèm theo hoặc bệnh nền. Tại đây, người bệnh được bảo đảm về dinh dưỡng, được động viên, chia sẻ, hỗ trợ tinh thần nên yên tâm cách ly y tế và khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, cán bộ y tế của bệnh xá còn tham gia khám và điều trị bệnh tại khu điều trị COVID-19 cho phạm nhân tại trại tạm giam công an tỉnh cũng như tại khu cách ly y tế tập trung

Miễn dịch cộng đồng là ưu tiên hàng đầu để các quốc gia, địa phương nhanh chóng kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời mở cửa trở lại nền kinh tế và bảo đảm nguồn nhân lực của quốc gia. Vì vậy, ngay khi Bộ Công an có chủ trương tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân trong toàn lực lượng đồng thời tiếp nhận các loại vắc-xin, bệnh xá đã khẩn trương triển khai các đợt tiêm chủng để tạo miễn dịch cộng đồng.

Bác sĩ - trung tá Nguyễn Thị Hậu, Phó trưởng Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết trong giai đoạn chung sức cùng toàn tỉnh phòng chống đại dịch COVID-19, bệnh xá đã triển khai trên 30 đợt tiêm vắc-xin với cán bộ, chiến sĩ và thân nhân, công an hưu trí, phạm nhân ở nhà tạm giam, tạm giữ của công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố và ở trại giam Nghĩa An - Bộ Công an cùng người dân các khu dân cư gần đơn vị. Quá trình tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn tiêm chủng và tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Điểm sáng giữa thời bình

Là một trong những lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng chống đại dịch COVID-19, Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Trị luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - không để dịch lây lan trong lực lượng công an, tham gia PCDB trong cộng đồng, góp phần cùng địa phương kiểm soát hiệu quả và đẩy lùi COVID-19.

Bác sĩ - thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết hơn 20 cán bộ, y - bác sĩ của bệnh xá vừa thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cán bộ và chiến sĩ trong toàn lực lượng vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19. Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu "Lương y như từ mẫu", toàn thể cán bộ, y - bác sĩ của bệnh xá đã nỗ lực triển khai hoàn thành khối lượng công việc lớn.

Vượt qua gian khó để vững vàng cùng cộng đồng ứng phó và đối trị đại dịch COVID-19, Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Trị với đội ngũ y - bác sĩ giỏi nghề, tận tâm đã trở thành một điểm son trên hành trình PCDB; góp sức kết thúc "cuộc chiến" với COVID-19.