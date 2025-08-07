HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông

(NLĐO) – Sức khỏe của cháu bé 16 tháng tuổi bị xách ngược, ném xuống nền bê-tông đã ổn định. Mẹ cháu bé đã làm đơn bãi nại cho người có hành vi bạo hành trẻ em.

Ngày 7-8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, cho biết cán bộ phòng văn hóa và công an xã tiếp tục theo dõi sức khỏe của bé trai bị xách ngược ném xuống nền bê-tông.

Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông - Ảnh 1.

Người phụ nữ xách ngược cháu bé và ném xuống nền bê-tông

Theo ông Thuận, ngay khi nắm bắt thông tin, UBND xã đã cử cán bộ phòng văn hóa hỗ trợ, đưa cháu bé đi bệnh viện thăm khám. Quá trình theo dõi những ngày qua, cháu bé vui vẻ, ăn uống được, sức khỏe bình thường.

"Chúng tôi sẽ theo dõi sức khỏe của cháu bé thêm vài ngày để có hướng xử lý phù hợp với tính chất vụ việc, đúng quy định pháp luật nhưng cũng bảo đảm tính nhân văn" - ông Thuận nói.

Chị N.T.T. (33 tuổi, mẹ cháu bé) cho biết chị là mẹ đơn thân, nuôi 2 con nhỏ. Tháng 4-2025, chị gửi con trai thứ 2 là cháu N.Q.T. (16 tháng tuổi) cho chị dâu là bà T.T.N. chăm sóc rồi xuống TP HCM làm việc.

Ngày 6-8, chị biết tin con trai bị bạo hành nên đã tức tốc xin nghỉ việc về quê chăm sóc con. Rất may, cháu bé chỉ bị bầm tím ở má, ngoài ra không có vết thương nào khác.

Sau vụ việc, chị dâu đã đến xin lỗi chị T. Chị T. cũng đến Công an xã Trường Xuân để trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu.

"Chị N. có hoàn cảnh khó khăn vì con cái thường xuyên đau ốm. Hôm đó, con của chị ấy bị ốm, phải nhập viện nên tinh thần chị không tốt, không kiềm chế được bản thân. Vì vậy, tôi mong công an sẽ xử lý nhẹ để chị ấy có cơ hội sửa sai" - chị T. chia sẻ thêm.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trước đó, trên mạng xã hội đăng đoạn clip phản ánh việc bạo hành trẻ em ở một cửa hàng xăng dầu. Đoạn clip cho thấy cháu bé đang ngồi trên ghế thì người phụ nữ xách ngược rồi ném xuống nền bê-tông.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 5-8, tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở bon N'jang Bơ, xã Trường Xuân.

Bước đầu, bà T.T.N. khai nhận vụ việc và cho rằng do bực tức vì vừa phải bán hàng vừa phải trông cháu nhưng cháu quấy khóc nên có hành vi như trên.

