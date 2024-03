Bài toán rời showbiz của Nam Em

Nam Em đã tính đến con đường khác sau ồn ào bị phạt 37,5 triệu đồng

Thậm chí, cư dân mạng còn khen ngợi Nam Em biết kiểm soát phát ngôn và khéo léo hơn sau khi bị phạt.



Mới đây, Nam Em Livestream tiết lộ đang ấp ủ giấc mơ thực hiện một liveshow ở không gian ngoài trời, với khoảng 5000 khán giả.

Nam Em chia sẻ: "Tôi còn viết một đống bài hát mà chưa có làm nữa, tôi đợi khi nào khỏe mạnh là tôi làm liveshow. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ cần làm thêm cái liveshow ở sân khấu ngoài trời, tầm 5000 khán giả, giấc mơ của tôi bao nhiêu đó là đủ rồi, không cần làm gì thêm.

Tôi chỉ cần làm thêm liveshow Love Story 3, sân khấu ngoài trời, tôi đã nghĩ ra một sân khấu rất đẹp, hiện tại đang phấn đấu để thực hiện được liveshow đó thôi là xong, nghỉ hưu được rồi đó, không cần làm gì nữa, quá đủ rồi".

Nam Em sẽ rẽ hướng làm streamer

Người đẹp Tiền Giang cũng chia sẻ hiện tại cô nàng đang cố gắng lấy lại sức khỏe để có thể hiện thực hóa giấc mơ này.

Trước đó, hai đêm nhạc mang tên Love Story từng được Nam Em tổ chức nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Sau ồn ào, Nam Em đang có ý định chuyển hướng sang streamer giống như nữ ca sĩ Khởi My. "Nghe nói bà Khởi My giờ cũng làm streamer, tôi sẽ đi theo con đường của bà Khởi My" - Nam Em bày tỏ.