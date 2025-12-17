Bài viết tuyên truyền của công an phường nhận mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Trên Fanpage Công an phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk vừa đăng tải bài viết tuyên truyền pháp luật về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bài đăng tuyên truyền đầy dí dỏm thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Thay vì những trích dẫn khô khan, bài viết sử dụng ngôn từ gần gũi, dí dỏm, hài hước đã nhận được nhiều lời khen từ người dân.

Theo Công an phường Bình Kiến, Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-12) quy định hành vi hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, không phân biệt ngày hay đêm.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng về tiếng ồn còn có thể bị xử phạt rất nặng theo quy định liên quan.

Bài đăng kêu gọi người dân "hát nhỏ, văn minh để hàng xóm yêu, ví tiền an toàn" và "Đừng "gánh mẹ" mà thành "gánh tiền" đi nộp phạt, phải "gánh loa" về phường nhé".

Bên cạnh đó, Công an phường Bình Kiến đưa ra những lời tuyên truyền hài hước như: "Đừng cố "tái sinh" để thấy mình tính sai"; "đừng cố hỏi "tiếng anh vang làng xóm sao không ai trả lời" vì có Công an Bình Kiến trả lời, trả biên bản"; "đừng để "ta say không phải vì men" mà ta xây xẩm vì cái biên bản phạt nhé các "thần men đại hiệp".

Thượng tá Nguyễn Thị Anh Hoa, Trưởng Công an phường Bình Kiến, cho biết cách truyền tải mới mẻ này giúp người dân dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ các quy định pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền và gia tăng sự quan tâm của cộng đồng.