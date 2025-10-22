Bãi xe container cày xới, đe dọa khu dân cư

Sau 2 vụ cháy xe tải liên tiếp trong tháng 10-2025, nhiều người dân tại TP Đà Nẵng không khỏi giật mình, đặt câu hỏi: Vì sao những điểm có nguy cơ cháy nổ cao vẫn ngang nhiên tồn tại ngay giữa lòng đô thị, trách nhiệm thuộc về ai?

Nguy cơ cháy nổ, xung đột giao thông

Ngày 1-10, một vụ cháy bùng phát tại bãi xe container trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đối diện MM Mega Market, phường Hòa Cường). Tại hiện trường, một xe tải và một xe máy bị ngọn lửa thiêu rụi. Cột khói đen bốc lên dày đặc từ khu đất có diện tích hàng ngàn mét vuông, khiến nhiều người dân hoang mang.

Bãi xe container hoạt động trong điều kiện chật chội, nhiều vật dễ bắt lửa khiến công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tức tốc có mặt tại hiện trường, nhưng phải mất gần 30 phút mới dập tắt được ngọn lửa. Dù vậy, chỉ ít ngày sau, theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động tại bãi xe nói trên vẫn diễn ra tấp nập, xe container ra vào liên tục.

Bên trong bãi xe container trên đường Cách Mạng Tháng Tám, hàng loạt phương tiện đậu đỗ như “cảng cạn”, thậm chí có cả xe bồn chở xăng dầu

Đáng chú ý, khu vực này nằm sát giao lộ Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám, vốn là một trong những điểm giao thông phức tạp của thành phố. Xe container ra vào trong giờ cao điểm khiến tình trạng xung đột giao thông thêm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đơn cử, sáng 9-10, xe container 43H-150.xx tiến vào bãi, khiến hàng dài phương tiện phía sau phải dừng lại. Bên trong bãi, hàng loạt xe container, thậm chí có cả xe bồn chở xăng dầu, đang nằm chờ sẵn như một "cảng cạn".

Xe container 43H-150.xx tiến vào bãi xe trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Một phần vỉa hè bị cày xới để mở lối cho xe vào bãi

Lo ngại về phòng cháy - chữa cháy (PCCC) càng tăng cao khi chiều 11-10, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại khu vực bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex (số 9 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Tại đây, 2 xe bồn chở xăng dầu cùng một thùng container chứa các phuy dầu bị "biển lửa" bao trùm, uy hiếp trực tiếp cây xăng.

Lực lượng chức năng vất vả chữa cháy, ngăn ngọn lửa từ xe bồn lan ra cây xăng trên đường Lê Văn Hiến (chiều tối 11-10)

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an TP Đà Nẵng phải huy động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng, kể cả robot cứu hỏa để khống chế, ngăn chặn nguy cơ lan sang khu dân cư liền kề. "Cháy bãi xe liên tiếp khiến ai trong khu dân cư cũng lo lắng. Cần phải siết chặt quản lý đối với các bãi xe gần khu dân cư, vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ" - bà Nguyễn Thị Trí (trú phường Ngũ Hành Sơn) bày tỏ.

Khó kiểm soát bãi xe tự phát?

Chia sẻ với phóng viên, ông N., chủ một doanh nghiệp vận tải, cho biết hiện nay lập một bãi xe container khá đơn giản. Lấy ví dụ từ chính mình, ông N. thuê một khu đất của thành phố tại phường Hòa Xuân để làm bãi đậu đỗ, tập kết xe container. Ngoài giấy tờ thuê đất, ông chỉ cần cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường và có giấy phép PCCC do cơ quan có thẩm quyền cấp. "Mình là doanh nghiệp, làm bài bản nên cần những giấy phép đó. Còn nhiều người làm "lụi", họ không thuê đất, không xin giấy phép thì nhiều lắm" - ông N. bày tỏ.

Theo tìm hiểu, khu đất nơi tồn tại bãi xe container trên đường Cách Mạng Tháng Tám vốn thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Năm 2021, UBND TP Đà Nẵng từng đề xuất sử dụng khu đất này - thuộc Công viên Thanh Niên cũ - để xây dựng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố. Tuy nhiên, dự án sau đó đổi địa điểm và khu đất bị bỏ trống.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Thanh Dũng - Chủ tịch UBND phường Hòa Cường - xác nhận khu đất trên hiện chưa được thu hồi. Khu đất cũng từng được đề xuất xây dựng trung tâm hành chính mới cho quận Hải Châu (cũ) nhưng không triển khai.

Do khu đất thuộc đơn vị trung ương quản lý, phường không có thẩm quyền kiểm tra hay xử lý hành chính, chỉ có thể thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở chủ bãi xe bảo đảm vệ sinh và an toàn PCCC. Trước phản ánh của người dân, báo chí về các hiểm họa tiềm ẩn từ bãi xe, lãnh đạo phường Hòa Cường cho biết sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường theo dõi, đồng thời tham mưu với cấp trên để có phương án xử lý lâu dài.

Trong khi đó, thông tin với báo chí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết hiện các bãi đỗ xe, đặc biệt là bãi đỗ xe tự phát, không nằm trong diện quản lý của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nên đơn vị không có thẩm quyền kiểm tra, xử lý. Trách nhiệm thuộc về UBND cấp xã hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất nếu khu vực đó thuộc phạm vi quản lý của họ.

Vị này cũng cho rằng hiện chỉ bến xe mới có quy định cụ thể về tiêu chuẩn và điều kiện an toàn PCCC, trong khi các bãi đỗ xe tự phát lại chưa có quy chuẩn rõ ràng. Đây là một khoảng trống pháp lý rất đáng lo ngại, nhất là trong bối cảnh nhiều điểm giữ xe hoạt động trong điều kiện chật hẹp, không có hệ thống chữa cháy tại chỗ và chứa nhiều phương tiện chở nhiên liệu dễ cháy nổ.

Theo giới chuyên môn, Đà Nẵng hiện có hàng chục bãi đỗ xe tự phát, quy mô từ vài trăm đến hàng ngàn mét vuông, nằm rải rác ở các phường vùng ven Đà Nẵng cũ. Nếu không sớm có quy định rõ ràng về điều kiện hoạt động, tiêu chuẩn kỹ thuật và trách nhiệm quản lý đối với các bãi xe tự phát, thành phố có nguy cơ phải đối mặt những rủi ro lớn về an toàn cháy nổ lẫn trật tự đô thị - nhất là khi lượng phương tiện vận tải nặng ngày càng gia tăng để phục vụ quá trình phát triển đô thị.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH