Kinh tế

Bamboo Airways thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ông Lê Thái Sâm trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways và ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ ngày 13-8.

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) thông báo Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty đã thông qua việc xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Vịnh, Chủ tịch HĐQT, và ông Lương Hoài Nam, Tổng Giám đốc công ty, kể từ ngày 13-8-2025. Cả hai ông xin rút khỏi vị trí công tác vì lý do cá nhân.

Bamboo Airways thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao - Ảnh 1.

Ông Lê Thái Sâm, Tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways

Để đảm bảo hoạt động điều hành Hãng được thông suốt, ổn định, HĐQT Bamboo Airways cũng đã ban hành nghị quyết thông qua việc bầu và bổ nhiệm các lãnh đạo thay thế cho các nhân sự đã từ nhiệm. Theo đó, ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh kể từ ngày 13-8-2025 và ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc hãng, thay thế ông Lương Hoài Nam kể từ ngày 13-8-2025.

Ông Lê Thái Sâm được biết đến là người am hiểu về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, có kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro và phân tích thị trường. Ông có nhiều mối quan hệ hợp tác với các quỹ đầu tư, các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Ông Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của Hãng. Trong thời gian giữ vị trí Chủ tịch HĐQT (7-2023 đến 2-2024) và sau đó là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, ông đã tích cực đồng hành và có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác quản trị, điều hành Hãng, đặc biệt trong giai đoạn Hãng chuyển mình và tiến hành tái cấu trúc toàn diện.

Bamboo Airways thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao - Ảnh 2.

Ông Trương Phương Thành, Tân Tổng giám đốc Bamboo Airways

Ông Trương Phương Thành là chuyên gia hàng không với gần 30 năm kinh nghiệm, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp hàng không lớn. Gắn bó với Bamboo Airways từ 2019-2024 với vai trò Phó Tổng giám đốc, ông Thành phụ trách nhiều mảng trọng yếu, đặc biệt là khai thác mặt đất - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm và chỉ số đúng giờ của hãng. Từ tháng 6-2025, ông trở lại đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc, tiếp tục đóng góp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác.

Bamboo Airways khẳng định mọi hoạt động vận hành và khai thác của hãng vẫn diễn ra liên tục, ổn định và đúng theo kế hoạch.

Sếp cũ Bamboo Airways trở lại vị trí Phó Tổng giám đốc

Sếp cũ Bamboo Airways trở lại vị trí Phó Tổng giám đốc

(NLĐO)- Ngày 17-6, Bamboo Airways công bố Nghị quyết bổ nhiệm ông Trương Phương Thành đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của hãng hàng không.

Tình tiết mới vụ Tổng Giám đốc Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh

(NLĐO) - Cục Thuế Bình Định thống nhất bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với Tổng Giám đốc Bamboo Airways sau khi tiền nợ thuế được ngân hàng bảo lãnh.

Bamboo Airways chuyển trụ sở chính vào TP HCM từ 1-4

(NLĐO)- Từ ngày 1-4, trụ sở hoạt động mới của Bamboo Airways ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) chính thức hoạt động

