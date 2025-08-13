HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ban Bí thư ban hành chỉ thị mới về đổi thẻ đảng viên

Bảo Trân

(NLĐO) - Ban Bí thư yêu cầu thẻ đảng viên chỉ đổi cho đảng viên chính thức đã có thẻ đảng viên và có đủ tư cách đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về đổi Thẻ đảng viên (Chỉ thị 51).

- Ảnh 1.

Điểm thu nhận thông tin đổi thẻ đảng viên (Công an phường Thanh Xuân, số 01 Nhân Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Minh Nga

Theo Chỉ thị 51, trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, hướng tới các mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, giàu mạnh và hội nhập sâu rộng, gắn với những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 100 năm thành lập Đảng (1930 - 2030) và 100 năm thành lập nước (1945 - 2045); đồng thời, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ.

Đổi thẻ đảng viên mới được tiến hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Cụ thể là tiến hành đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng. Việc đổi thẻ đảng viên phải bảo đảm các mục đích, yêu cầu.

Theo đó, đổi thẻ đảng viên mới được tiến hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025) và hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việc đổi thẻ đảng viên là công tác quan trọng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Thẻ đảng viên chỉ đổi cho đảng viên chính thức đã có thẻ đảng viên và có đủ tư cách đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Thực hiện việc đổi thẻ đảng viên phải gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ với cơ sở dữ liệu đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.

Thẻ đảng viên có gắn chip

Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng dữ liệu đảng viên để phục vụ công tác đổi thẻ đảng viên hoàn thành trước ngày 2-9-2025.

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng, báo cáo Ban Bí thư việc tổ chức thực hiện.

Giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng, xây dựng hạ tầng đầu cuối, hạ tầng thiết bị đầu đọc, phần mềm có liên quan.

Giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện việc hỗ trợ các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên rà soát, cập nhật dữ liệu đảng viên, nhất là ở các chi bộ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin.

Giao Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan liên quan xây dựng phần mềm dữ liệu đổi thẻ đảng viên; xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức sản xuất thẻ đảng viên, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Giao Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì tham mưu, triển khai giải pháp về bảo mật, xác thực dữ liệu lưu trữ trong chip của thẻ đảng viên; phối hợp triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật cung cấp chứng thư số cho Ban Tổ chức Trung ương phục vụ ký số, phát hành và kiểm tra thẻ đảng viên có gắn chip.

thẻ Đảng viên thẻ đảng kết nạp Đảng Trần Cẩm Tú Bộ Chính trị Ban Bí thư thẻ gắn chip Đảng viên đổi thẻ đảng
