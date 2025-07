Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 13 giờ chiều 22-7, tâm bão số 3 đang ở trên đất liền Ninh Bình - Thanh Hóa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74km/giờ), giật cấp 10. Dự báo chiều 22-7, bão số 3 Wipha tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hiện, ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.