Ban Công đoàn Khu Công nghiệp Khánh Hòa tăng cường phát triển đoàn viên mới

Sáng 28-8, tại Khu Công nghiệp (KCN) Suối Dầu (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà), Ban Công đoàn KCN Khánh Hoà đã trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Hồng Phát.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dịch vụ Sản Xuất Hồng Phát được thành lập với 26 đoàn viên Công đoàn.

Bà Trần Thị Hương (áo xanh) trao logo Công đoàn cho công đoàn cơ sở mới

Việc thành lập CĐCS sẽ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời Công đoàn sẽ phối hợp cùng với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến bộ.

Bà Nguyễn Hồng Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Hồng Phát, cho biết trong thời gian tới, Ban giám đốc công ty sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban chấp hành CĐCS hoạt động, phát huy vài trò là tổ chức đại diện cho người lao động, làm cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo công ty.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà – Trưởng ban Công đoàn KCN Khánh Hoà, đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Hồng Phát cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn tập trung thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề, đoàn kết cùng phát triển, xây dựng CĐCS vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa cho người lao động.

Bà Hương cũng đề nghị ban chấp hành Công đoàn cần sớm ban hành quy chế hoạt động, phối hợp với lãnh đạo công ty tổ chức hội nghị người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Bà Kiều Thị Xuân Thuỷ, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Hồng Phát

Ban Công đoàn KCN Khánh Hoà là đơn vị mới được thành lập từ tháng 7-2025 sau khi sáp nhập tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận. Ban Công đoàn KCN Khánh Hòa hiện quản lý 72 CĐCS với hơn 20.000 đoàn viên tại 4 KCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà: KCN Suối Dầu (xã Cam Lâm); KCN Thanh Hải (phường Bảo An); KCN Du Long (xã Thuận Bắc); KCN Phước Nam (xã Phước Nam) và Cụm Công nghiệp Tháp Chàm (phường Đô Vinh).

Sau khi thành lập, Công đoàn KCN Khánh Hoà đã sớm lập các tổ công tác xuống từng công ty để nắm tình hình quan hệ lao động, đồng thời vận động các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn để thành lập CĐCS.