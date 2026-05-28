Sức khỏe

Bạn đọc Báo Người Lao Động chung tay hỗ trợ bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng sau vụ cháy

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Sau khi Báo Người Lao Động đăng tải bài viết kêu gọi giúp đỡ, bạn đọc và mạnh thường quân đã hỗ trợ hơn 30 triệu đồng cho bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng

Ngày 28-5, đại diện Báo Người Lao Động đã đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) trao số tiền 30.350.000 đồng do bạn đọc hỗ trợ bé Ngô Thiên Phúc (4 tuổi), nhân vật trong bài viết "Bé trai 4 tuổi nguy kịch sau vụ cháy cần cộng đồng chung tay giúp đỡ".

Bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng sau vụ cháy - Ảnh 1.
Bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng sau vụ cháy - Ảnh 2.

Đại diện Báo Người Lao Động (bìa trái) trao số tiền 30.350.000 đồng do bạn đọc hỗ trợ cho mợ của bé Nguyễn Thiên Phúc tại Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) chiều 28-5

Trong đó, bà Trương Đức Hạnh, kiều bào tại CHLB Đức, đã ủng hộ 20 triệu đồng thông qua Báo Người Lao Động để hỗ trợ chi phí điều trị cho bé.

Người nhận tiền hỗ trợ là mợ của bé Thiên Phúc. Hiện cha mẹ bé đều đã qua đời nên người thân đang thay nhau chăm sóc bé tại bệnh viện.

Theo người nhà, sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng bé Phúc đã tạm ổn hơn trước nhưng vẫn còn rất nặng, cần tiếp tục theo dõi và điều trị lâu dài.

Trước đó, rạng sáng 17-5, căn nhà nơi bé Thiên Phúc sinh sống bất ngờ xảy ra hỏa hoạn do mâu thuẫn gia đình. Vụ cháy khiến cha mẹ bé tử vong. Riêng bé Phúc bị bỏng nặng, nguy kịch và được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trong tình trạng bỏng độ II-III toàn thân, bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích nặng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp và rối loạn đông máu.

Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bé sau khi được Báo Người Lao Động phản ánh đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ đông đảo bạn đọc và các mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Đại diện gia đình bé Thiên Phúc cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Người Lao Động cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ chi phí điều trị, tiếp thêm hy vọng để bé tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

