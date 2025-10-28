Bạn đọc tiếp sức cậu bé 13 tuổi chăm mẹ

Đại diện Báo Người Lao Động đã đến trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho gia đình em Ngô Hoàng Anh đang chăm mẹ (chị Ngô Thị Cẩm Linh) tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM). Hoàng Anh là nhân vật trong bài viết: "Cậu bé 13 tuổi chăm mẹ, mơ sớm trở lại trường" đăng trên Báo Người Lao Động ngày 7-10. Qua bài viết, bạn đọc Báo Người Lao Động đã đóng góp giúp gia đình Hoàng Anh hơn 6,8 triệu đồng.
Chị Ngô Thị Cẩm Linh bị hóc xương cá. Vì không có tiền, chị cố chịu đựng cơn đau nhiều ngày liền cho đến khi kiệt sức, ngất đi và được hàng xóm đưa đi cấp cứu.
