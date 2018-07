Báo Người Lao Động phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

20/07/2018 17:49

Ngày 20-7, Báo Người Lao Động đã phối hợp với Công an TP HCM tổ chức hội nghị phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2018-2019.



Tham dự hội nghị có lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – Công an TP HCM và cán bộ - phóng viên - nhân viên Báo Người Lao Động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhấn mạnh: "Trong các năm qua, cùng với các phong trào thi đua khác của cơ quan Đảng ủy bộ phận, Ban Biên tập Báo Người Lao Động luôn chú trọng và quán triệt nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Lãnh đạo các phòng thuộc Công an TP HCM tham gia hội nghị

Theo ông Liêm, việc triển khai đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, cảnh giác với các hoạt động tuyên truyền chống phá của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị.

Báo Người Lao Động đã phối hợp với Công an quận 3, công an khu vực trong việc xây dựng các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra; đồng thời phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an quận 3 trong việc xây dựng phương án PCCC, thoát hiểm phụ khi xảy ra sự cố.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Người Lao Động tham gia hội nghị

Ngoài ra, Báo Người Lao Động cũng đã thành lập đội PCCC tại chỗ gồm 15 người với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho chữa cháy và cứu hộ; thường xuyên tổ chức tập huấn cho các thành viên đội PCCC và các thành viên khác đang làm việc tại tòa nhà.

Phát biểu triển khai công tác phối hợp, thượng tá Lưu Thanh Long, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP HCM, thông tin thời gian qua, TP HCM và một số địa phương xảy ra một số vụ tuần hành, gây rối.

Ban Giám đốc Công an TP HCM khen thưởng tập thể, cá nhân tại Báo Người Lao Động

"Có tất cả 19 tỉnh, thành xảy ra tình trạng gây rố,i tập trung ở phía Nam, trong đó một số vụ gây hậu quả nghiêm trọng. Các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội kêu gọi, kích động người dân tham gia. Các đối tượng cầm đầu chủ chốt điều khiển từ xa, dùng tiền để lôi kéo những người nghiện hút, phạm tội hình sự và những người hiếu kỳ. Diễn biến tình hình sắp tới các đối tượng vẫn không từ bỏ việc kêu gọi tuần hành, gây rối" - thượng tá Lưu Thanh Long cho biết.

Theo thượng tá Long, thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được Báo Người Lao Động hưởng ứng và đạt thành quả rất tốt. Trong thời gian tới, trên mặt trận báo chí, Công an TP HCM đề nghị Báo Người Lao Động tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân thông qua những phương tiện như báo điện tử, mạng xã hội.

Ghi nhận những đóng góp của Báo Người Lao Động, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã quyết định khen thưởng tập thể và 3 cá nhân công tác tại báo đã có thành tích tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Phạm Dũng