Sau thời gian dài ở nhà thuê, năm 2016, gia đình bà Trần Thị Hóa vui mừng dọn vào ở tại chung cư Bảy Hiền (quận Tân Bình, TP HCM). Tận hưởng cuộc sống mới chưa được bao lâu, gia đình bà Hóa và hàng trăm cư dân khác tá hỏa khi phát hiện chung cư chưa được nghiệm thu bất cứ nội dung nào, kể cả về phòng cháy chữa cháy (PCCC).



Báo cháy giả liên tục

Sống trong công trình chưa được nghiệm thu, cư dân phải chịu nhiều rắc rối, thiệt thòi. "Hệ thống báo cháy hoạt động bất thường, người dân kho cá, thắp nhang, hút thuốc… gì, nó cũng báo. Có hộ đang sửa chữa bên trong, khói bụi từ vật liệu xây dựng bay lên, hệ thống cũng báo cháy; thậm chí mưa lớn tạt nước vào, hệ thống cũng báo cháy. Có lần 1 giờ sáng, mọi người đang ngủ say, hệ thống báo cháy của chung cư báo động, cư dân hốt hoảng bỏ chạy. Lúc kiểm tra thì ra do một cư dân hút thuốc lá trong nhà… Cứ báo cháy giả hoài nên người ta không thèm kiểm tra luôn, lỡ cháy thật thì…" - bà Hóa bỏ lửng câu nói.

Chỉ tay về phía dãy chung cư gia đình đang ở, bà Hóa rầu rĩ: "Chung cư ở đây có 160 căn hộ nhưng đa số là cho thuê vì chủ nhà ở đây mệt mỏi, bất an nên đã dọn đi chỗ khác ở".

Tương tự, chung cư Khang Gia (quận Tân Phú, TP HCM) có cư dân vào sinh sống từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa được nghiệm thu về PCCC do chủ đầu tư thi công sai so với thiết kế đã được duyệt. Anh Nguyễn Quốc Khánh (cư dân chung cư) cho biết dù lực lượng chức năng vẫn đến kiểm tra định kỳ hệ thống PCCC của chung cư nhưng người dân vẫn không thể yên tâm sinh sống trong chính ngôi nhà của mình. "Chỉ mong cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp để chủ đầu tư phải hoàn thành các nghĩa vụ, bảo đảm các quyền lợi của cư dân" - anh Khánh đề nghị.

Chung cư Khang Gia (quận Tân Phú, TP HCM) chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Xử phạt nghiêm

Nói về việc 25 chung cư chưa được nghiệm thu về PCCC đã cho người dân vô ở, đại tá Huỳnh Ngọc Quan - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP HCM - cho biết vi phạm phổ biến ở những chung cư này là công trình thi công sai, không đúng hoặc không hoàn thiện theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC; chủ đầu tư không bổ túc đầy đủ hồ sơ nghiệm thu về PCCC theo quy định, không thực hiện các kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, tự ý chuyển đổi công năng, thay đổi tính chất sử dụng, hạng mục nhà mà chưa được thẩm duyệt thiết kế về PCCC, không cố gắng khắc phục, để tình trạng vi phạm kéo dài dẫn đến cơ quan Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ không có cơ sở để nghiệm thu về PCCC đối với công trình...

Theo đại tá Huỳnh Ngọc Quan, việc đưa người dân vào sinh sống trong các chung cư chưa được nghiệm thu về PCCC luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây thiệt hại sinh mạng, tài sản của cư dân. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng về PCCC của chủ đầu tư.

"Trước mắt, công an các đơn vị quận, huyện phải thực thi hết trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC. Cụ thể là xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng, đình chỉ hoạt động các trường hợp theo quy định của pháp luật, đưa danh sách các chủ đầu tư, công trình nêu trên lên các trang thông tin của địa phương, PC07, Công an TP HCM để người dân biết, giám sát" - ông Huỳnh Ngọc Quan nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, PC07 tiếp tục theo dõi, phối hợp công an các quận, huyện có các chung cư chưa nghiệm thu về PCCC để xử phạt theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân chưa dọn vào ở khi công trình chưa được nghiệm thu về PCCC; tiếp xúc, giải thích cho chủ đầu tư công trình hiểu rõ và phối hợp cùng cơ quan có thẩm quyền chấp hành các hình thức xử phạt, cưỡng chế và khẩn trương khắc phục; tổng hợp báo cáo các trường hợp vi phạm kéo dài đến UBND TP HCM để cơ quan này chỉ đạo các sở, ngành phối hợp cùng Công an thành phố, chính quyền địa phương đưa ra phương hướng xử lý phù hợp.