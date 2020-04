Sáng 27-4, nữ ca sĩ Tố My đã đến Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động tại Đà Nẵng để tặng 5 tấn gạo vào cây "ATM thực phẩm miễn phí". Nữ ca sĩ Tố My cho hay, toàn bộ số gạo này là do cô và gia đình quyên góp để chung tay với Báo Người Lao Động chia sẻ với bà con khó khăn trong dịch Covid-19.

Ca sĩ Tố My tặng 5 tấn gạo cho cây "ATM thực phẩm miễn phí" của Báo Người Lao Động

Ca sĩ Tố My cho biết, cô biết được Báo Người Lao Động phát động chương trình cây "ATM thực phẩm miễn phí". "Theo dõi thông tin trên Báo Người Lao Động thì tôi thấy chương trình này rất có ý nghĩa nên đã quyết định ủng hộ để góp một phần nhỏ tấm lòng của mình. Hy vọng với chút quà này có thể chia sẻ được phần nào khó khăn cho bà con bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19" - ca sĩ Tố My chia sẻ.

Nữ ca sĩ Tố My

Theo nữ ca sĩ, cô đã cùng một số người bạn lập các nhóm thiện nguyện nhằm thường xuyên tổ chức các hoạt động để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi nơi. "Tố My rất mong muốn được đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong những chương trình thiện nguyện thời gian tới"- nữ ca sĩ nói.



Ca sĩ Tố My tặng 5 tấn gạo cho "ATM thực phẩm miễn phí" của Báo Người Lao Động

Trước đó, Ngày 17-4, Báo Người Lao Động đã khai trương cây "ATM thực phẩm miễn phí" đầu tiên, đặt tại trụ sở của báo ở số 123-127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM. Đến ngày 22-4, báo phối hợp với chính quyền quận 12, TP HCM khai trương cây "ATM thực phẩm miễn phí" thứ 2 phục vụ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại khu di tích Vườn Cau Đỏ, đường TX 52, phường Thạnh Xuân. Ngày 26-4, báo tiếp tục khai trương cây "ATM thực phẩm miễn phí" tại số 16F Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.



Qua 10 ngày vận hành, Báo Người Lao Ðộng đã trở thành "kho thực phẩm lớn". Chỉ tính riêng gạo, "ATM thực phẩm miễn phí" đã đón nhận trên 30 tấn. Ngoài ra, còn có hơn 18.000 quả trứng, gần 2.000 lon đồ hộp, hơn 130 thùng xúc xích, hơn 400 thùng mì, cháo, cùng rất nhiều loại thực phẩm khác như dầu ăn, nước tương, bột ngọt, hạt nêm… Các "ATM thực phẩm miễn phí" của Báo Người Lao Động đã trao hàng ngàn phần quà (mỗi ngày khoảng 400 suất) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.