18 giờ 30 phút ngày 31-3, một nhóm bạn trẻ chạy xe máy ghé vào vỉa hè Công viên Bến Bạch Đằng, quận 1, TP HCM. Ngay lập tức, một người đàn ông xộc xuống lòng đường "đón lõng". "Vào đây ngồi đi. Để xe đó anh "canh" công an cho" - ông ta nói.



Tuy nhiên, mỗi người phải mua ít nhất một ly nước giải khát và "giao kèo" này luôn kèm theo lời nhắc nhở: "Đừng đi xa quá. Có công an, anh kêu phải chạy liền đó!".

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, phát hiện một tổ CSGT đang tới, người bán hàng rong vừa thu dọn đồ đạc vừa vội vàng "đánh động" để khách đậu xe bên đường kịp "thoát thân". Đợi lực lượng chức năng rời đi, họ lại tập trung về chỗ cũ. Về khuya, các chủ hàng rong vô tư bày bàn ghế kín cả vỉa hè công viên.

Ông Nguyễn Lân (ngụ quận 1) cho biết Công viên Bến Bạch Đằng thu hút rất đông người đến vui chơi bởi không gian thoáng mát, hiện đại. "Có điều, hàng rong ở đây bày binh bố trận không khác gì chợ đêm. Nhiều lần tôi chứng kiến người đến sau cãi vã, suýt xô xát vì tranh giành chỗ bán với người đến sớm hơn" - ông Lân kể.

Tình trạng bát nháo không chỉ xảy ra ở Công viên Bến Bạch Đằng mà Công viên Lam Sơn (phía trước Nhà hát TP HCM) và phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng bị hàng rong "tấn công".

Tối 29-3, phía trước Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi thấy một nam thanh niên quần cộc, đầu trần điều khiển xe máy chạy qua ra hiệu, ngay lập tức, cánh hàng rong nhốn nháo: "Chạy, chạy. Đô thị tới!". Chị Đào (du khách đến từ Hà Nội) đang chờ mua nước cho con ngơ ngác khi anh chủ quầy vội vã thu dọn đồ nghề, đẩy quầy hàng "di động" lao đi và dặn với theo: "Quay lại liền, chờ chút!". Lúc này, những xe đẩy bán nước uống, cá viên chiên, bong bóng dạo, đồ chơi trẻ em… cũng mất hút trong các con hẻm nhỏ dọc đường Nguyễn Huệ. Chỉ khoảng 15 phút sau, khi xe của lực lượng trật tự đô thị vừa đi, những xe hàng rong lại nhanh chóng xuất hiện.

Liên quan Công viên Bến Bạch Đằng, một lãnh đạo Công an TP HCM cho biết đây là khu vực thu hút đông người, trong khi bãi giữ xe nằm xa nên người dân thường xuyên đậu xe máy dưới lòng đường Tôn Đức Thắng. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những người bán hàng rong nên càng thêm xô bồ.

Thời gian qua, Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt và Công an quận 1 thường xuyên phối hợp với lực lượng trật tự đô thị kiểm tra, giải tán người bán hàng rong, xử lý các trường hợp đậu xe dưới lòng đường. Công an TP HCM sẽ kiến nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, bố trí các điểm giữ xe để phục vụ người dân đến tham quan Công viên Bến Bạch Đằng.

Riêng khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 cho biết để bảo đảm an ninh trật tự, đơn vị vẫn thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát. Thế nhưng, khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng bán hàng rong, để xe dưới lòng đường tái diễn do ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao.

Theo luật sư Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Đoàn Luật sư TP HCM), nỗ lực tuần tra, kiểm soát và xử lý người vi phạm để lập lại trật tự lòng lề đường ở tuyến phố nối liền trụ sở UBND TP HCM với bờ sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng hiện nay như "muối bỏ bể".

Luật sư Tuyết cho rằng cần tính toán đến việc xây dựng "phố hàng rong", vừa tạo được sinh kế cho người lao động nghèo vừa giúp cơ quan chức năng dễ quản lý. "Phố hàng rong" có thể bố trí ở Công viên Bến Bạch Đằng do không gian mở, thoáng mát, hoạt động theo khung giờ nhất định hoặc chỉ mở bán dịp cuối tuần. Khu vực kinh doanh ẩm thực này sẽ được kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả cũng như bảo đảm mỹ quan đô thị.