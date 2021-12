Ngày 8-12, Cục Cảnh sát PCCC-CNCH Bộ Công an có thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 11-2021.

Theo thống kê, cả nước xảy ra 132 vụ cháy, 179 vụ chạm chập thiết bị điện từ đầu tháng 11 đến nay. Những sự cố trên cướp đi sinh mạng 2 người, khiến 13 người thương tích. Thiệt hại tài sản lên đến gần 5 tỉ đồng. Ngoài ra, 1 vụ nổ cũng làm 1 nạn nhân tử vong.



Hỏa hoạn thiêu rụi 350 m2 diện tích một quán bar tọa lạc tại trung tâm TP HCM hồi cuối tháng 11-2021

Cục Cảnh sát PCCC-CNCH Bộ Công an nhận thấy so với cùng kỳ năm ngoái, số vụ cháy cùng sự cố cháy giảm 91 vụ. Đáng nói, thiệt hại về tài sản giảm hơn 91 tỉ đồng.

Hỏa hoạn xảy ra chủ yếu do sự cố thiết bị điện, sơ suất bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; do đốt cỏ, rác.



Vụ cháy xưởng sản xuất ở quận 12 (TP HCM) xảy ra tối 23-11 không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi 1.000 m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản

Cơ quan chức năng nêu rõ cháy tập trung tại khu dân cư, hộ gia đình (chiếm 35% vụ việc). Tuy nhiên, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng xuất hiện ở cơ sở sản xuất- kinh doanh. Đơn cử, hỏa hoạn từ Công ty TNHH đồ gỗ Danh Ích (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã làm 3 người bị thương; thiêu rụi 5.000 m2 nhà xưởng…

Thời gian qua, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra an toàn PCCC 12.460 lượt cơ sở và phát hiện 9.776 tồn tại, thiếu sót. Từ đó, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 443 trường hợp với số tiền phạt gần 2 tỉ đồng; tạm đình chỉ hoạt động 44 trường hợp, đình chỉ hoạt động 14 trường hợp vi phạm quy định PCCC.

Nhằm đẩy lùi và ngăn chặn "bà hỏa", Cục Cảnh sát PCCC-CNCH Bộ Công an khuyến cáo mọi cơ quan, tổ chức nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, người lao động chấp hành nội quy, quy định về PCCC; chú trọng công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục thiếu sót có thể phát sinh cháy, nổ.

Bên cạnh đó, tất cả gia đình thường xuyên kiểm tra cũng như sử dụng an toàn hệ thống điện, thiết bị điện; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đặc biệt, Cục Cảnh sát PCCC-CNCH Bộ Công an lưu ý các hộ dân đề phòng nguy cơ ngộ độc, ngạt khói khi sử dụng than, củi sưởi ấm…