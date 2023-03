"Đất chúng tôi ở và canh tác hàng chục năm, nhà nước giao cho doanh nghiệp làm dự án mà không thu hồi đất, không tính toán bồi thường. UBND phường An Thới áp đặt bằng cách lập biên bản cho rằng chúng tôi bao chiếm đất nhà nước, rồi huyện ra quyết định cưỡng chế mà không điều tra nguồn gốc sử dụng đất. Trong lúc chúng tôi khởi kiện, một nhóm người không rõ lai lịch vào phá nhà, lấy đất giao cho công ty san lấp làm dự án" - ông Nguyễn Văn Tài (SN 1975) kể.



Theo ông Trương Quốc Trận (SN 1981), ngày 15-7-2022, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang có 2 công văn trả lời TAND tỉnh Kiên Giang xác định đất của 6 hộ dân không nằm trong phạm vi đất nhà nước quản lý. Tuy nhiên, khuya 22-8-2022, khi người dân ở khu vực tổ 3, khu phố 7, phường An Thới, TP Phú Quốc đang yên giấc thì một nhóm người lạ không rõ lai lịch đem theo hung khí xông vào nhà ông và một số nhà khác. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhóm lạ mặt đã liên tục đe dọa, buộc rời đi rồi cho xe cơ giới kéo sập, san phẳng nhà.

Ngay sau đó, các hộ dân đã làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng. Ngoài những căn nhà bị hủy hoại hoàn toàn, họ còn trình báo bị mất nhiều tài sản có giá trị. Ngày 6-9-2022, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an TP Phú Quốc (hiện đã chuyển công tác), ký thông báo về việc tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa có kết quả.

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an TP Phú Quốc, cho biết: "Việc xử lý nguồn tin tố giác tội phạm hủy hoại tài sản bị kéo dài là do phải giám định giá trị thiệt hại để làm cơ sở xử lý. Công an và VKSND đang giám sát chặt chẽ vụ việc này và sẽ sớm giải quyết dứt điểm".

Theo hồ sơ do 6 hộ dân cung cấp, khoảng năm 2006 và 2007, họ nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất từ ông Tăng Minh Khởi bằng giấy viết tay. Đến năm 2011, những thửa đất này được kê khai trong bản đồ, sổ mục kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang. Người dân canh tác và sử dụng liên tục đến năm 2019, không bị tranh chấp hay bị xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai.

Năm 2019, UBND phường An Thới bất ngờ lập biên bản vi phạm hành chính với lý do canh tác, sử dụng, lấn chiếm đất nhà nước quản lý. Từ đó, UBND huyện Phú Quốc ban hành 12 quyết định về xử phạt và cưỡng chế đối với các hộ dân.

Không đồng tình, 6 hộ dân làm đơn khởi kiện các quyết định hành chính của UBND huyện Phú Quốc ra TAND tỉnh Kiên Giang. Trong lúc tòa án đang thụ lý giải quyết và đã ra các quyết định đình chỉ khẩn cấp tạm thời, giữ nguyên hiện trạng các thửa đất, chờ kết quả xử án thì chủ đầu tư khu đô thị Hưng Phát là Công ty Hưng Phát, UBND TP Phú Quốc, UBND phường An Thới đã rào khu đất của các hộ dân; đồng thời xảy ra vụ nhóm người lạ mặt san phẳng nhà các hộ dân này.