Sáng 18-11, ông Nguyễn Lộc Hà, Chủ tịch UBND TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến Miếu Bà Thiên Hậu (thường gọi là Chùa Bà Bình Dương, nằm ở phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) để nắm bắt tình hình liên quan đến thông tin Ban trị sự Chùa Bà đập nhà vệ sinh do Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tài trợ xây dựng để xây nhà vệ sinh mới.



Ông Hà khẳng định chính quyền TP. Thủ Dầu Một luôn khuyến khích xây dựng nhà vệ sinh công cộng, miễn phí. Chính quyền luôn trân trọng nếu doanh nghiệp tài trợ xây dựng, vận hành nhà vệ sinh miễn phí với mục đích chính xác là vì cộng đồng.

Chùa Bà Bình Dương nói lý do đập nhà vệ sinh được xây tặng

Trao đổi với báo chí, ông Vương Vĩnh Thắng, Trưởng Ban Trị sự chùa Bà giải thích lý do chính phải đập nhà vệ sinh do hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam xây dựng vì nhà vệ sinh này nhìn có nhìn vẻ đẹp, sang trọng nhưng nội thất nhanh hư hỏng, khó tìm thiết bị cùng loại thay thế. Số phòng phục vụ nhu cầu vệ sinh ít trong khi lượng khách đổ về chùa Bà rất lớn. Móng công trình này lại yếu không thể cơi nới, xây thêm lầu. Sau khi đập nhà vệ sinh tài trợ, hiện chùa Bà đã bỏ khoảng 1,5 tỉ đồng để xây dựng một nhà vệ sinh rộng lớn, kiên cố, 1 trệt 1 lầu có khả năng phục vụ gấp 3 lần lượng khách so với nhà vệ sinh cũ.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Chủ tịch TP. Thủ Dầu Một đến Chùa Bà khảo sát và nắm bắt thông tin liên quan đến vụ đập nhà vệ sinh cũ xây nhà vệ sinh mới (trong ảnh là nhà vệ sinh mới đang xây)

Trước đó, trao đổi với báo chí ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam tỏ ra buồn phiền vì hiệp hội mình góp đến 1,6 tỉ đồng để xây dựng nhà vệ sinh miễn phí tặng chùa Bà nhưng công trình lại bị đập sau 1 năm sử dụng.

Ông Hiệp khẳng định nhà vệ sinh do hiệp hội tài trợ là nhà vệ sinh chất lượng, được cộng đồng đánh giá cao. Việc đập nhà vệ sinh này là xuất phát từ việc cán bộ nào đó ghét ông và gây sức ép đối với Ban Trị sự chùa Bà. Tuy nhiên cả phía Chùa Bà và lãnh đạo TP. Thủ Dầu Một đều phản bác cho rằng đây là thông tin vô lý. Lãnh đạo TP. Thủ Dầu Một khẳng định mình luôn trải thảm đỏ đón những doanh nghiệp có cái tâm tốt.