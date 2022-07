Tại buổi ký kết quy chế phối hợp, đại diện Ban quản trị Chung cư The Easter City cho biết dự án nhà ở xã hội do Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư, với 572 căn hộ và được đưa vào sử dụng từ năm 2015.



Từ đó đến nay công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa chủ đầu tư, Ban Quản trị, đơn vị quản lý vận hành, đơn vị bảo vệ luôn được duy trì, giúp cho cư dân sinh sống ở đây có cuộc sống an toàn, an ninh.

Từ năm 2015 đến nay, tại Chung cư The Easter City - 6B đã xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản. Song do thực hiện tốt công tác phối hợp nên lực lượng công an địa phương và bảo vệ tại chung cư đã phối hợp nhịp nhàng, xử lý kịp thời, hiệu quả.

Trung tá Nguyễn Hồng Chương, Trưởng Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) chia sẻ tại buổi lễ ký kết

Để chính quy hơn, khi có quy chế này công tác an ninh trật tự sẽ nhanh chóng hơn, chuyên nghiệp hơn. Khi có thông tin cần khuyến cáo người dân Công an huyện Bình Chánh chỉ cần chuyển ngay đến đơn vị vận hành tại chung cư từ đó người dân sẽ nắm bắt kịp thời.

Đại diện công an và chung cư trao quy chế ký kết

"Do vậy, Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) đã ký Quy chế phối hợp với Ban Quản trị Chung cư The Easter City, Công ty VPMS (đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành chung cư), Công ty TNHH DV Bảo vệ liên doanh Thăng Long (đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, đảm bảo an ninh tại chung cư). Đây là mô hình mới, chúng tôi hy vọng khi có quy chế này thì đời sống cư dân sẽ đảm bảo an toàn hơn, người dân sẽ tiếp cận nhanh hơn các thông tin từ công an cũng như những khuyến cáo về thủ đoạn hoạt động của tội phạm", đại diện Công an huyện Bình Chánh nhấn mạnh.

Cư dân mong muốn sẽ tiếp cận được nhiều thông tin bổ ích sau khi ký quy chế phối hợp

Nội dung quy chế quy định rõ nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm của các đơn vị tham gia trong phòng ngừa tội phạm, tại nạn, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại khu vực chung cư.

Đồng thời, tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan lực lượng công an; tăng cường công tác phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến đường xung quanh chung cư.