Chiều 24-10, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TP HCM đưa ra khuyến cáo về an toàn PCCC đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động lại sau dịch Covid-19.

Vừa nới lỏng giãn cách xã hội, PC07 Công an TP HCM thống kê từ ngày 1 đến ngày 15-10, địa bàn TP xảy ra 15 vụ cháy làm 5 người thương vong (có 1 người chết). Số vụ cháy tăng 10 vụ, tương đương 200% so với cùng kỳ năm ngoái.



Cảnh sát PCCC-CNCH chữa cháy ở Kho đông lạnh Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin

Cơ quan chức năng TP HCM chỉ rõ sự cố cháy sau giãn cách xã hội chủ yếu xảy ra ở cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 60%). Mới nhất, hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng ở Kho đông lạnh Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin (quận Bình Tân, TP HCM) gây thiệt hại khoảng 220 m2 nhà xưởng, văn phòng. Hay sự cố cháy tối 3-10, tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh giày dép cùng nhiều mặt hàng có chất dễ cháy (quận Tân Phú, TP HCM) khiến 1 người thiệt mạng, nhiều tài sản hư hại nặng…

Thực trạng đáng lo ngại kể trên đòi hỏi cơ quan quản lý, người dân tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động sau giãn cách xã hội tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. PC07 Công an TP HCM hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh khi đưa vào vận hành, hoạt động lại cần lưu ý nhiều vấn đề liên quan đến an toàn PCCC.

Cụ thể, đơn vị quản lý PCCC và chính quyền địa phương cần triển khai có hiệu quả mọi văn bản chỉ đạo về thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC; tuyên tuyền, nhắc nhở tất cả cơ sở thuộc diện quản lý cũng như người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng nhằm hạn chế đến mức thấp số vụ cháy và thiệt hại do cháy.

Ngoài ra, cơ quan quản lý thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất; cũng như có biện pháp hướng dẫn và kiến nghị thực hiện khắc phục các thiếu sót không đảm bảo an toàn PCCC (nhất là hệ thống điện); xử lý nghiêm hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến cháy, nổ.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, PC07 Công an TP HCM lưu ý chủ cơ sở kiểm tra thật kỹ điều kiện an toàn về PCCC sau khi tái hoạt động.

Đơn cử, người dân phải đảm bảo hệ thống điện không bong tróc, hở mối nối hay chuột cắn…; vận hành từng công đoạn, tránh đồng loạt vận hành đóng điện gây quá tải, chạm chập gây cháy, nổ.

Bên cạnh đó, dây chuyền sản xuất cần được kiểm tra cấu kiện, linh kiện để khắc phục kịp thời nguy cơ cháy, nổ.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo phương tiện PCCC hoạt động tốt. Khi sửa chữa, cải tạo có hàn, cắt kim loại, người dân thực hiện đầy đủ quy định, gồm: cách xa vật thể dễ cháy 10 m; có dụng cụ che chắn không để xỉ hàn bắn ra khu vực xung quanh; chuẩn bị sẵn bình chữa cháy; bố trí người kiểm soát, theo dõi suốt quá trình hàn, cắt.