Hàng ngàn tỉ đồng giúp ngư dân cải hoán, đóng tàu mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết thời gian qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ hàng ngàn tỉ đồng giúp ngư dân có điều kiện cải hoán, nâng cấp tàu cũ và đóng mới tàu lớn hiện đại vươn khơi xa, bám biển dài ngày, khai thác hải sản đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hiện toàn tỉnh có 6.115 tàu cá, 750 tổ, đội đoàn kết trên biển với khoảng 3.300 tàu đánh bắt xa bờ.

Năm 2019, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh đạt hơn 257.000 tấn, tăng 5,6% so với năm 2018. Trong đó, thủy sản khai thác đạt hơn 245.000 tấn, thủy sản nuôi trồng đạt hơn 12.000 tấn. Riêng cá ngừ đại dương khai thác đạt 11.323 tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủy sản của tỉnh ước đạt 81,2 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018.