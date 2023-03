Một đoàn xe Jeep treo cờ nước ngoài rền vang tiếng động cơ "hộ tống" dàn thí sinh tham gia Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023 dạo phố. Nhiều người đẹp mặc quần đen, áo phông trắng đứng trên xe do các tài xế mặc đồ rằn ri điều khiển. Song hành cùng xe Jeep là dàn môtô khủng "tiền hô hậu ủng".



Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội

Sự ầm ỹ đó diễn ra tại Nghệ An chiều 11-3, được mạng xã hội đăng tải gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo Công an Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông thành lập 3 tổ công tác, phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò vào cuộc. Ban đầu, cơ quan chức năng xác minh có 5 phương tiện vi phạm các lỗi như chở quá số người quy định, xe hết kiểm định nhưng vẫn lưu thông, không đầy đủ các giấy tờ liên quan...

Sau khi Báo Người Lao Động đưa tin, bạn đọc nêu nhiều bình phẩm về sự việc trên. Đa số bất bình với cách "giải quyết khâu oai" mà coi thường pháp luật của nhóm trên.

Bạn đọc có nickname Long Ruồi nhận xét: "Nói khó nghe chút, đa số là những người "thích thể hiện"... Trong khi đó, Ngô Vũ gần như nổi quạu: "Ai cho phép chúng xách xe diễu hành làm loạn phố phường. Đa phần là các thành phần thích thể hiện nẹt pô gây mất an ninh trật tự, đó là chưa kể còn vi phạm tốc độ nữa. Đề nghị nhà nước làm rắn hơn, nghiêm minh hơn, cần thiết thì trấn áp mạnh tay nhất để xã hội mình bình yên".

Độc giả Toàn thì dứt khoát hơn: "Rất hống hách và ngang tàng khi chạy xe trên đường. Phải xử thật nặng!"

Phạm Như Hoa đánh giá đây là một sự lố bịch, thiếu văn hóa. Như Hoa đề nghị truy trách nhiệm của những người chịu trách nhiệm trong chương trình lễ hội. Đồng thời, phải làm rõ kéo cờ nước ngoài nghênh ngang để làm gì.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò, cho biết sự việc trên xuất hiện tại Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển do thị xã tổ chức. Cũng theo ông Sơn, đây là sơ suất của ban tổ chức. Theo đó, đội xe Jeep do đội môtô, môtô nước của thị xã Cửa Lò mời đến để chở các thí sinh đi tham quan. Khi phát hiện ra sự bất hợp lý, đơn vị đã yêu cầu họ rời khỏi chương trình.