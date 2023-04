Theo đó, tại vị trí Báo Người Lao Động phản ánh, có tình trạng một số người dân đổ rác gần tủ điện trước hẻm 346 Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM. UBND phường 11 cùng người dân đã dọn sạch rác xung quanh tủ điện.



Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Gia Định còn tuyên truyền đến các hộ dân về an toàn điện và mỹ quan lưới điện. Công ty đã có văn bản gửi địa phương, đề nghị tiếp tục hỗ trợ trong việc tuyên truyền hành lang an toàn điện. Ngoài ra, công ty tiếp tục duy trì việc phân công công nhân quản lý lưới điện tuần tra hằng ngày để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, làm mất an toàn và mỹ quan trên địa bàn.