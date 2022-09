Trước đó, ngày 10-9, một người đàn ông đã thiệt mạng do không làm chủ tay lái, lao thẳng lên bờ trong lúc điều khiển môtô nước tại lòng hồ Thác Mơ ở xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Ngày 20-5, 2 người đàn ông đi môtô nước trên sông Sài Gòn tông vào một sà lan, rớt xuống nước và tử vong...



Trò giải trí bằng môtô nước đang nở rộ ở nhiều địa phương. Người chơi còn thường xuyên biểu diễn điều khiển phương tiện này với tốc độ cao, quay video để đăng lên mạng xã hội, thách đố lẫn nhau. Môtô nước có thể đạt đến vận tốc 150 km/giờ, vì thế khi chạy trong vùng nước không an toàn hoặc gặp chướng ngại vật sẽ không xử lý kịp. Những tai nạn chết người do điều khiển môtô nước thời gian qua là hồi chuông cảnh báo về loại hình giải trí tiềm ẩn mối nguy hiểm bất ngờ. Nhiều con sông mật độ giao thông rất lớn, những chiếc môtô nước chạy tốc độ cao với kích thước nhỏ nên dễ bị khuất tầm nhìn, dễ dẫn đến tai nạn cho người chơi, gây nguy hiểm đối với các phương tiện đang lưu thông như sà lan, tàu cao tốc.

Theo quy định hiện nay, môtô nước muốn hoạt động phải đăng kiểm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, khi đưa vào hoạt động sẽ được địa phương quản lý. Vùng nước hoạt động vui chơi, giải trí do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp phép trên tuyến quốc gia; tuyến hàng hải do Cục Hàng hải Việt Nam cấp phép; còn tuyến đường thủy địa phương do Sở Giao thông Vận tải cấp. Thế nhưng, trên thị trường hiện nay, phần lớn các môtô nước đã qua sử dụng được nhập về từ nước ngoài, không có giấy tờ đăng kiểm. Chỉ những chiếc đời mới với giá 300-400 triệu đồng trở lên mới có kiểm định.

Luật quy định phương tiện (trong đó có môtô nước) phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải đăng kiểm; người lái môtô nước phải đủ 15 tuổi trở lên, bảo đảm về sức khỏe, có giấy chứng nhận lái môtô nước; hoạt động chỉ trong thời gian nhất định theo giấy phép được cấp và phải có phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường; phương tiện chỉ được hoạt động trong vùng nước được cơ quan thẩm quyền chấp thuận… Luật cũng quy định chế tài đối với việc sử dụng môtô nước không đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường…

Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa việc quản lý, tuần tra, kiểm soát môtô nước. Người dân khi sở hữu hoặc giải trí bằng phương tiện này cần tuân thủ nghiêm túc các quy định vì sự an toàn của bản thân cũng như các phương tiện đường thủy cùng lưu thông khác.