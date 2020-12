Ngày 31-12, Công an TP Hà Nội đã triển khai cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và các khu dân cư. Ngoài thành lập các tổ lưu động để cấp thẻ, lực lượng chức năng cũng tiếp nhận hồ sơ để cấp CCCD mẫu mới tại các trụ sở công an cấp huyện.



Giảm thủ tục hành chính

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân ở 2 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng đã đem theo các giấy tờ cần thiết đến trụ sở Công an TP Hà Nội để làm thẻ CCCD. Do số lượng người dân đến làm thẻ đông, Công an Hà Nội đã đặt 3 bàn làm việc tại sảnh hội trường để phục vụ việc cấp thẻ.

Đến làm thẻ CCCD, người dân chỉ cần đọc họ và tên, trình chứng minh nhân dân cũ, không cần thêm bất cứ loại giấy tờ nào khác. Sau đó, cán bộ công an sẽ tra cứu thông tin của người dân trên hệ thống điện tử rồi thu nhận vân tay và chụp ảnh chân dung. Toàn bộ dữ liệu được in trên tờ giấy khổ A4 gửi cho người dân, sau đó thẻ CCCD sẽ được gửi về tận nhà. Tất cả quy trình mất chưa đến 10 phút.

Người dân Hà Nội làm thủ tục cấp thẻ CCCD

Bà Vũ Thị Hà Kim (63 tuổi; ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) cho biết rất hài lòng khi đến làm thủ tục. "Tôi thấy việc cấp CCCD này rất cần thiết và ý nghĩa, phù hợp với thời đại 4.0, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, người dân đỡ đi lại vất vả còn chính quyền cũng thuận lợi trong công tác quản lý" - bà Kim nói.

Trong buổi sáng, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip cho cả trăm người dân ở các quận, huyện.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết để thực hiện cấp, đổi thẻ CCCD gắn chip, lực lượng công an sẽ sử dụng công nghệ hiện đại trong việc thu thập vân tay, chỉ mất 5-7 phút (trước đây gần 20 phút). Mọi công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đều có quyền được cấp CCCD.

6 tháng cấp 2,5 triệu thẻ

Theo đại tá Nguyễn Hồng Ky, công dân đã đăng ký tạm trú hay người ở các tỉnh, thành khác đều có thể làm CCCD tại Hà Nội do hệ thống dữ liệu đã được đồng bộ. Công an TP Hà Nội đặt mục tiêu từ ngày 31-12-2020 đến 30-6-2021 sẽ cấp khoảng 2,5 triệu thẻ CCCD gắn chip. Để đạt được điều này, Công an TP Hà Nội huy động tối đa lực lượng để cấp CCCD lưu động. Cụ thể, sẽ linh hoạt, mang thiết bị cấp thẻ đến tận thôn, xóm và cụm dân cư để trực tiếp cấp CCCD cho người dân từ sáng cho đến 22 giờ trong ngày.

Bộ Công an cho biết từ ngày 1-1-2021, công an trên toàn quốc sẽ đồng loạt thực hiện cấp, đổi thẻ CCCD gắn chip. Trên mẫu thẻ mới, các thông tin như họ tên, ngày sinh, giới tính, quê quán hay quốc tịch đều được in song ngữ (gồm tiếng Việt và tiếng Anh).

Điểm mới của mẫu thẻ căn cước sắp ban hành so với thẻ cũ là mặt sau của thẻ mới được tích hợp chip điện tử, dòng mã ICAO (mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế) và mã QR.

Thẻ căn cước mới dự kiến có 20 trường thông tin do ngành công an quản lý (họ tên, năm sinh, quê quán...), ngoài ra sẽ tích hợp dữ liệu của ngành thuế, hải quan, bảo hiểm, bằng lái... Mẫu thẻ được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, giúp người dân trong tương lai đi làm thủ tục bớt phải mang cùng lúc nhiều giấy tờ.

Ngoài ra, thẻ CCCD có chữ ký số và khả năng lưu trữ sinh trắc học (vân tay). Chip có độ bảo mật cao nên rất khó làm giả. Bộ Công an đặt mục tiêu cấp khoảng 50 triệu thẻ CCCD gắn chip trước ngày 1-7-2021.