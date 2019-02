Hấp dẫn món gié bò Bình Định

11/02/2019 08:00

Gié bò là món ăn béo bổ, bình dân, rất hợp với túi tiền của mọi người. Dù là người sang hay kẻ nghèo khó vẫn có thể thưởng thức bởi giá một tô gié bò hiện chỉ vài chục nghìn đồng.

Món gié bò sau khi được ướp xào

Trước đây, gié bò là món ăn của đồng bào Ba Na ở Tây Sơn Thượng Đạo (nay là thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) và được lưu truyền đến ngày nay. Hàng năm, khi vào dịp lễ hội Đống Đa hay ngày Tết, các quán ăn ở huyện Tây Sơn đều có món gié bò để phục vụ khách hành hương thăm quê của vua Quang Trung – Nguyễn Huệ.

Tuy nhiên, gié bò không phải là món dễ ăn, thường chỉ người sành ăn mới khoái khẩu. Những ai mới dùng lần đầu đều cảm thấy khó nuốt bởi lẽ món gié nấu hoàn toàn bằng ruột non của bò nên có vị đắng và hôi.

Gié bò là món ăn đặc sản của người dân huyện Tây Sơn

Để làm món gié bò, khi mổ bò, người ta chọn khúc ruột non ngon nhất, còn tươi, bên trong ruột còn chất nhầy trong xanh có vị đắng và hôi nên gọi là gié. Xổ phần gié trong ruột non ra, ruột để riêng. Sau đó, ướp muối, tiêu, hành, tỏi băm nhỏ vào gié trong 10 phút cho thấm. Tiếp theo, lấy các đoạn ruột non, gan bò cắt miếng nhỏ ướp với hành, tỏi, muối, tiêu rồi xào.

Phần huyết bò khi mới cắt tiết đem luộc chín cắt miếng. Tất cả các nguyên liệu trên được cho vào nồi nấu chung để thành món gié. Để khử vị đắng, mùi hăng của gié khi nấu cần phải bỏ thêm sả, gừng, lá giang rừng và ớt chín bão hoà với chua cay.

Gié bò phải ăn khi nóng mới ngon. Ai lần đầu khi mới ăn sẽ có cảm giác chưa quen miệng bởi có vị đắng. Nhưng sau đó, ăn quen sẽ thấy ngon. Mùi thơm của rau, vị đắng cồn cào của nước gié với vị chua chua của lá giang, vị cay bỏng của ớt khiến ai ăn rồi sẽ nhớ mãi. Theo kinh nghiệm người địa phương, ăn gié đúng điệu phải cho thêm vài giọt mật bò vào nồi để có vị hơi nhân nhẫn, đắng đậm mới ngon.

Người Bình Định thường thưởng thưc món gié bò với rượu Bầu Đá và bánh tráng

Món gié bò đạt chuẩn là khi ăn không quá mặn mà cũng chẳng nhạt, vừa phải đậm đà, ăn tuy béo nhưng cái béo không ngậy. Nước gié tuy đắng nhưng không chát, nếu không đắng thì chẳng còn gọi là gié bò nữa.

Khi thưởng thức, gié bò được múc vào tô. Múc gié ra tô, trên mặt có vài lát củ hành, rau thơm. Dọn thêm bún tươi, rau sống và bánh tráng. Tô gié nóng nghi ngút khói, nước gié màu nâu hơi có chút ánh xanh. Món này dù mùa đông hay mùa hè thì ăn vẫn ngon, bởi món gié bò đã hội tụ hết những vị nhân nhẩn, béo béo, cay nồng. Khi thưởng thức gié bò, ta nhâm nhi với ly rượu Bầu Đá đặc sản Bình Định thì tuyệt không gì bằng.





Bài vầ ảnh: Đức Anh