Chốn đi về của những mảnh đời nghèo khó

Như thường lệ, khoảng 15 giờ 30 phút hàng ngày, sau khi bán xong mấy trăm tờ vé số, anh Nguyễn Văn Ổi (34 tuổi) cùng vợ và đứa con gái gần 2 tuổi dìu dắt nhau vào Kiến An Resident (thuộc Công ty CP Đầu tư phát triển Kiến An) nằm cuối hẻm 16, phường An Phú (quận Ninh Kiều) để nghỉ ngơi sau một ngày buôn bán vất vả.

Kiến An Resident tuy mới mở được 2 tháng nhưng rất được nhiều người nghèo tìm đến

Cách đây không lâu, anh Ổi bị tai nạn và bị gãy xương sườn, sau đó một bên chân cũng bị liệt nên anh phải ngồi xe lăn, hàng tuần vào bệnh viện lấy thuốc về uống. Còn mỗi ngày, sau khi bán vé số xong thì buổi tối vợ chồng cùng con gái phải ra công viên ngủ.

"Khách sạn" Kiến An mở hồi tháng 7 nên tôi cùng vợ và con vào đây thuê phòng nghỉ, không cần ra công viên ngủ bụi nữa. Lúc đầu thấy hoàn cảnh 2 vợ chồng khó khăn nên quản lý ở đây không lấy tiền trọ. Nhưng dần dần sức khỏe tôi bình phục, hàng ngày 2 vợ chồng đi bán vé số có thu nhập nên tôi nói với quản lý để tôi trả tiền thuê phòng cho vợ 36.000 đồng/ngày vì vợ tôi khỏe mạnh. Mình làm vậy để "khách sạn" còn có chi phí giúp đỡ nhiều cảnh đời khác còn khó khăn hơn tụi tôi", anh Ổi nói.

Phương châm phục vụ của Kiến An Resident “Lá lành đùm lá rách”

Chị Lữ Thanh Linh (27 tuổi, quản lý Kiến An Resident), cho biết: "Trong một lần đi công tác, anh giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Kiến An (trụ sở tại TP HCM) vào Bệnh viện (BV) Ung bướu Cần Thơ, thấy nhiều người không có chỗ nằm, có khi 2-3 người cùng chen chúc trên một giường hoặc người nhà bệnh nhân trải chiếu nằm ở hành lang BV. Từ tháng 5-2019, anh ấy nhen nhóm ý định hỗ trợ bà con. Thấy trong BV có phát cơm từ thiện nên anh ấy nghĩ bệnh nhân nghèo được lo cho cái ăn hay giờ mình lo cho họ chỗ ở. Đến tháng 7 vừa qua, nhà lưu trú Kiến An ra đời".

Người nghèo có thể tìm đến địa chỉ của Kiến An Resident để được nghỉ ngơi với giá rẻ

Do nhà lưu trú nằm gần các BV như: Ung bướu, Đa khoa TP Cần Thơ, 121 nên ban đầu chỉ có bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến thuê. Nhưng sau đó, nơi đây mở rộng đối tượng cho những người vô gia cư, người lỡ xe, sinh viên nghèo… với giá "lấy cho có". Theo đó, đối với người vô gia cư, người già, người khuyết tật… khi thuê chỗ ở chỉ với giá 1.500 đồng/ngày đêm; người bệnh nan y chữa trị lâu dài, người có hoàn cảnh khó khăn là 17.500 đồng/ngày đêm; người bình thường là 16.000 đồng/ngày và 22.000 đồng/đêm. Riêng những người ngủ theo giờ thì chỉ 3.000 đồng/giờ.

Rẻ nhưng rất sạch sẽ

Tuy không đủ tiêu chuẩn của một khách sạn hay nhà nghỉ nhưng nhiều người gọi nhà lưu trú Kiến An là "khách sạn", bởi theo họ, ở đây tuy giá "rẻ bèo" nhưng phòng nghỉ có máy lạnh, có nệm, gối và nhà vệ sinh rất sạch sẽ. "Kiến An có tổng cộng 13 phòng với gần 60 giường. Mỗi phòng có máy lạnh, quạt, nệm, tủ đựng quần áo, 6 toilet dùng chung… giúp người dân nghỉ ngơi thoải mái. Ngoài ra, bà con vô đây ở được tắm giặt, vệ sinh, xài wifi miễn phí mà không tốn thêm 1 đồng nào", chị Linh hăm hở nói.

Bảng giá cho thuê chỗ nghỉ của Kiến An Resident với giá khá rẻ

Vừa bắt xe đò từ Hậu Giang lên BV Ung bướu Cần Thơ cho vợ khám bệnh, ông Nguyễn Quốc Nam (55 tuổi) liền đi bộ qua Kiến An thuê chỗ nghĩ để "không thôi hết giường". "Cách đây không lâu, tôi đưa vợ lên Bệnh viện Ung bướu trị bệnh và qua Kiến An ở 1 tuần, nay lên thuê ở tiếp. Phải qua đặt chỗ trước, không thôi tới tối là không còn giường. Giá thuê ở đây quá rẻ, lại sạch sẽ, giúp những người nghèo như chúng tôi đỡ chi phí thuê giường bệnh hay không chịu cảnh nằm la liệt ngoài hành lang BV", ông Nam bày tỏ.

Anh Nguyễn Văn Ổi chia sẻ nhờ Kiến An cho thuê chỗ giá rẻ nên 2 vợ chồng cùng con gái không phải ở công viên

Mỗi ngày, tại đây có 2 nhân viên làm theo ca. Người nào trực sẽ dọn dẹp phòng, vệ sinh. Ngoài ra, nơi đây còn có quầy bán nước với giá hữu nghị để bà con ngồi uống. "Tuy giá rẻ nhưng chúng tôi phục vụ tận tình để bà con cảm thấy thoải mái như ở nhà. Nhiều khi ở nhà không có ai tâm sự nhưng vô đây gặp nhiều người cùng cảnh ngộ họ mở lòng rồi nói chuyện rôm rả", chị Linh nói.

Con gái anh Nguyễn Văn Ổi vui đùa trong phòng nghỉ của Kiến An Resident

Khi chúng tôi hỏi làm sao biết người người nào nghèo, khó khăn mà cho họ thuê ở? Chị Linh không ngần ngại chia sẻ: "Ở đây không đòi hỏi hay yêu cầu bà con phải trình giấy tờ chứng minh hộ nghèo, như vậy làm mất đi cái hay của việc thiện. Người dân ở đây rất thật thà, khi họ tới mình nhìn là biết hoàn cảnh họ thế nào nên không cần quá khắt khe chuyện giấy tờ".

Ông Nguyễn Quốc Nam là khách thường xuyên của nhà lưu trú giá rẻ

Với mặt bằng thuê làm nhà lưu trú mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng, số tiền thu lại khi cho người nghèo thuê nơi nghỉ với giá như trên chắc chắn không đủ trả tiền mặt bằng. Theo lời chị Linh, phía công ty đã dành một khoản lợi nhuận hàng tháng để bù vào và điều này được mọi người trong công ty rất ủng hộ.

Tuy có giá rẻ nhưng nhà lưu trú Kiến An có đầy đủ tiện nghi như: wifi, máy lạnh, giường, nệm…

Để người nghèo không có cảm giác mang nợ Khi khách đến đây, cả quản lý cùng nhân viên đều niềm nở để người nghèo bớt đi mặc cảm. "Lý do mà chúng tôi vẫn thu tiền dù giá khá rẻ chứ không miễn phí hoàn toàn vì không muốn bà con ỷ lại. Có người cho rằng họ vào viện có cơm từ thiện ăn, rồi nếu cho chỗ ở không tốn tiền nữa thì họ sẽ nghĩ "có chỗ ăn ở rồi mắc mớ gì đi làm". Dù chúng tôi thu ít nhưng để những người khó khăn khi trả tiền họ không có cảm giác mang nợ", chị Linh nhấn mạnh.