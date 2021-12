Đã đến lúc chính quyền xã, phường, thị trấn cần mạnh tay với tình trạng biến tướng karaoke vốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và khiến công tác quản lý ở cơ sở kém hiệu quả. Trước hết, phải nói ngay rằng trị tiếng ồn karaoke được hay không chủ yếu là do chính quyền địa phương có quyết tâm hay không.



Không thể vì nể nang, xuê xoa với người trong thôn xóm mà chính quyền địa phương thiếu tích cực, lơ là vận động người dân thực hiện lối sống văn hóa, văn minh, để những chuyện như trên trở thành "cơm bữa", gây bức xúc với nhiều người.

Cán bộ cơ sở hãy làm tốt công tác "nêu gương" cho dân trước. Việc nêu gương không chỉ dành cho cán bộ, đảng viên ở cấp cao hơn, mà phải ngay từ những người gần dân nhất.

Khi những cán bộ xã, phường, thị trấn thực sự làm gương cho dân, mạnh tay xử lý theo pháp luật thì những "vấn nạn" như hát karaoke bất kể giờ giấc sẽ chấm dứt.

Bên cạnh đó, cần sự phối hợp, kết hợp tích cực, đồng bộ, thường xuyên, lâu dài giữa các ban, ngành cấp quận, huyện với xã, phường, thị trấn và khu phố, ấp.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã quy định về việc xử phạt hành chính đối với tình trạng gây tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép. Thông tư 39/2010/TT/BTNMT đã nêu rõ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn tại khu chung cư, nhà riêng lẻ hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính. Điều 12 Nghị định117/2009/NĐ-CP cho phép phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm gây tiếng ồn. Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cho phép phạt tiền đến 160 triệu đồng...

Với luật, thông tư, nghị định đã có, không khó trị tận gốc tiếng ồn karaoke. Điều này có làm được hay không chủ yếu là do quyết tâm của chính quyền cơ sở, do sự phối hợp với trưởng ấp, trưởng khu phố cùng sự hỗ trợ đắc lực của các cơ quan chức năng cấp quận, huyện, cũng như sự phối hợp của các ngành tài nguyên - môi trường, văn hóa, công an...