Ngày 31-8, Công an TP HCM phối hợp cùng MTTQ, Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) tổ chức trao 10 tấn gạo, 10 tấn rau củ quả và 1.000 phần quà cho người lao động nghèo, người gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nhà Bè.



Bên cạnh đó, Công an TP HCM tặng 1.800 khẩu trang cho Công an huyện Nhà Bè và 30 phần quà trị giá 30 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tham gia hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an TP HCM mang từng bao gạo, túi rau trao tận tay người lao động nghèo ở các khu nhà trọ trên địa bàn huyện Nhà Bè, TP HCM.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cùng ông Mai Văn Chớ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nhà Bè, đã trực tiếp đến từng khu nhà trọ, trao nhu yếu phẩm tận tay người dân.

Người dân trên địa bàn cho biết đây là những món quà hết sức thiết thực, nghĩa tình trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay.

Lãnh đạo Công an TP trao quà cho cán bộ, chiến sĩ tham gia hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống dịch tại huyện Nhà Bè.

Trước đó, Công an TP HCM đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh tại trụ sở Công an huyện Nhà Bè.

Đại diện Công an TP cho biết: "Đây là hoạt động của Công an TP nhằm hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM. Dự kiến trong những ngày tới, Công an TP sẽ trao tặng hơn 300 tấn gạo, các nhu yếu phẩm đến người dân tại TP Thủ Đức và công an 21 quận, huyện".