Tối 19-8, Ủy ban MTTQ quận 5 cho biết tuần qua, đơn vị đã phân phối hơn 3.000 phần quà đến người dân, lao động tự do gặp khó khăn vì dịch Covid-19 đang sinh sống trên địa bàn quận.



Người lao động làm thủ tục nhận hỗ trợ (Ảnh do Ủy ban MTTQ quận 5 cung cấp)

Mỗi người dân thuộc diện được hỗ trợ sẽ nhận tiền mặt 1,2 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước do UBND TP HCM chi là 1 triệu đồng; số tiền còn lại trích từ nguồn Ủy ban MTTQ quận 5 vận động xã hội hóa. Ngoài ra, mỗi người còn nhận thêm một phần quà trị giá 300.000 đồng (gồm gạo, nhu yếu phẩm).



Người dân quận 5 vui mừng nhận quà giữa những ngày khó khăn do dịch Covid-19 (Ảnh do Ủy ban MTTQ quận 5 cung cấp)

Tiếp tục thực hiện công tác chăm lo từ nay đến hết ngày 15-9, Ủy ban MTTQ quận 5 cùng chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đang tiếp nhận, chuẩn bị 16.000 túi an sinh xã hội (có tiền mặt, gạo, thực phẩm thiết yếu) hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Theo kế hoạch, quận 5 chia làm 2 đợt trao túi an sinh xã hội, với 8.000 túi/đợt trong thời gian tới.