Liên tiếp tai nạn thảm khốc vì xe tải: Hậu quả của buông lỏng quản lý, kiểm tra?

22/01/2019 12:17

Cả 2 tài xế gây tai nạn đều dương tính với ma túy, ngoài ra, xe gây tai nạn ở Hải Dương khi kiểm tra hộp đen vẫn hoạt động nhưng không truyền dữ liệu về cơ quan giám sát. Chuyện gì đang xảy ra?



"Thật khủng khiếp!" là cảm thán của nhiều độc giả khi đọc về tin tai nạn xảy ra vào ngày 21-1 tại Hải Dương. Không đau đớn, hoang mang sao được khi chưa đầy 1 tháng mà đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm chết cùng lúc nhiều người. Nỗi đau đớn, xót xa của những người bỗng dưng mất đi người thân cũng là nỗi đau đớn, lo lắng của toàn xã hội.

Vụ TNGT thảm khốc ở Long An ngày 2-1 khiến 4 người chết, 18 người bị thương

Nói về vụ tai nạn ở Hải Dương, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể đặt vấn đề: "Phải xem lại trách nhiệm giám sát hành trình. Vì sao thiết bị vẫn hoạt động mà thông số lại không hiện về cơ quan nhà nước?". Câu hỏi này cũng đang được hàng triệu, triệu người dân đặt ra với ngành giao thông vận tải, cảnh sát giao thông, đăng kiểm... về trách nhiệm kiểm tra, giám sát, quản lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên mọi tuyến đường.

"Luật rồi thông tư, quy định, quy chế... đều đã ban hành, cũng đã tổ chức nhiều đợt ra quân, nhiều tháng ATGT, năm ATGT. Vì sao TNGT nghiêm trọng vẫn liên tục xảy ra, đặc biệt là thời gian gần đây? Tại xế nghện ma túy, xe chở quá tải, phóng nhanh vượt ẩu, bằng giả, gắn hộp đen chỉ để đối phó... Vậy thời gian qua, việc kiểm tra, xử lý vi phạm đã thật sự nghiêm minh? Có phải chăng tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra thời gian qua là hậu quả từ việc buông lỏng quản lý một thời gian dài trước đây?"- Bạn đọc Minh Phương đặt vấn đề

Bạn đọc Hoàng Minh nói thẳng: "Sau khi xảy ra những vụ tai nạn lớn hoặc vào dịp lễ tết thì mới có đợt ra quân xử lý, sau đó đâu lại vào đấy thì làm sao giảm được tai nạn giao thông và nỗi mất mát về người, tài sản? Khi ý thức người tham gia giao thông còn kém, doanh nghiệp chỉ chăm chăm vào lợi nhuận mà bỏ quên trách nhiệm với cộng đồng thì việc kiểm tra, giám sát chặt, xử lý nghiêm phải được cơ quan chức năng làm thường xuyên và thẳng tay".

Hiện trường vụ TNGT xảy ra chiều 21-1 tại Hải Dương khiến 8 người tử vong, nhiều người bị thương

Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, năm 2018, TNGT giảm ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2017 và gần như năm nào cũng giảm hơn so với năm trước nhưng theo nhiều bạn đọc, thực tế ám ảnh về TNGT ngày càng tăng trong người dân. Bạn Lê Trung Ngươn hỏi: "Xin được hỏi Ủy ban ATGTQG bấy lâu nay đã phát hiện lý do vì sao ngày càng nhiều vụ TNGT nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng hay chưa? Nếu chưa thì vì sao, còn nếu biết rồi tại sao không nhanh tay thực hiện?".

Bạn Cucoi cho rằng: "Để tình trạng TNGT nhiều thế này, cơ quan ban hành luật pháp và thực thi luật pháp cũng phải chịu trách nhiệm bởi luật pháp của ta còn kẽ hở, bất cập, có nhiều nơi, nhiều lúc thực thi chưa nghiêm, chưa làm tròn trách nhiệm với dân".





Song Ngọc