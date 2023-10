Mới đây, nhiều khách hàng mua nền đất của Công ty CP TP Holding (đường Trần Não, phường Bình An, TP Thủ Đức, TP HCM) gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về việc Công ty CP TP Holding vẽ dự án, đặt tên dự án khu đô thị Seaway Bình Châu (Quốc lộ 55, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), thu hàng chục tỉ đồng tiền đặt cọc của nhiều khách hàng.



Đặt cọc vì tin lời quảng cáo

Theo bà N.T.H (TP Thủ Đức, TP HCM), năm 2019, qua quảng cáo trên mạng và nhân viên môi giới cho biết dự án khu đô thị Seaway Bình Châu của Công ty CP TP Holding đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Sau 5 tháng ký hợp đồng đặt cọc, khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài hình thức quảng cáo, dụ dỗ của nhân viên môi giới, Công ty CP TP Holding còn đưa ra giấy ủy quyền của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Kim Tơ ủy quyền cho Công ty CP Trường Phát Investment (nay là Công ty CP TP Holding) với nội dung:

Bên B được quyền chủ động tổ chức các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, chào bán, trực tiếp hướng dẫn, thuyết minh, tư vấn, giao kết hợp đồng đặt cọc, ký kết hợp đồng chuyển nhượng với bên thứ 3 (khách hàng)…

Tin lời quảng cáo, bà H. đã ký hợp đồng đặt cọc với Công ty CP TP Holding để mua 2 nền đất tại dự án khu đô thị Seaway Bình Châu, giá hơn 726 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận nếu quá 5 tháng Công ty CP TP Holding không bàn giao được nền đất, bà H. có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và công ty phải trả lại toàn bộ số tiền đã đóng, đồng thời chịu phạt 8% giá trị hợp đồng đã ký.

Khách hàng bức xúc về việc Công ty CP TP Holding vẽ dự án thu hàng chục tỉ đồng tiền đặt cọc (Ảnh: Lệ Quyên)

Tương tự, bà Đ.T.T (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đóng cho Công ty CP TP Holding hơn 365 triệu đồng để mua nền đất ở dự án khu đô thị Seaway Bình Châu; bà N.T.L.Q (quận Tân Bình, TP HCM) đóng cho Công ty CP TP Holding 368 triệu đồng để mua 1 nền đất tại dự án này…

Điều đáng nói là tất cả khách hàng mua nền đất đều chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản cá nhân của ông Trần Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP TP Holding.Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, Công ty CP TP Holding đã không thực hiện giao nền đất đúng cam kết.



Tố cáo đến công an

Theo đơn tố cáo, khách hàng đã nhiều lần đến Công ty CP TP Holding yêu cầu trả tiền đặt cọc. Tuy nhiên, phía Công ty CP TP Holding đưa ra phương án:

Chuyển nhượng hợp đồng cho công ty hoặc cá nhân ông Trần Văn Dũng vì hiện có 16 lô đất sẵn sàng công chứng hoặc chuyển giao quyền yêu cầu chủ đầu tư hoàn tiền và đồng hành với công ty để thu hồi số tiền đã nộp; hoặc khách hàng nhận bộ hồ sơ liên quan đến hợp đồng đặt cọc đã ký, trực tiếp yêu cầu chủ đầu tư hoàn tiền hoặc nhờ cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Không đồng ý với phương án giải quyết của công ty, khách hàng đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, trong đó có Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM. Đơn vị này cho biết đã tiếp nhận 8 đơn tố cáo của 6 cá nhân được chuyển từ VKSND TP HCM và VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Những cá nhân này tố cáo ông Trần Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP TP Holding và ông Lê Văn Tơ, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Kim Tơ, có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu đô thị Seaway Bình Châu.

Ngày 28-9, phóng viên gọi điện, nhắn tin vào số điện thoại di động của ông Trần Văn Dũng nhưng không liên lạc được. Gọi đến Công ty CP TP Holding thì được hướng dẫn gọi cho ông Nguyễn Quang Phú, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TP Holding, ông Phú đề nghị gửi văn bản chứ không gặp trực tiếp.

Qua nghiên cứu nội dung đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nhận thấy đối tượng bị tố giác đã lợi dụng tư cách pháp nhân để ký hợp đồng kinh tế, sau đó không thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản.

Việc giải quyết tội phạm (nếu có) thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM. Do đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM chuyển các đơn tố cáo nói trên đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.