Theo đó, chiều 17-3, người đi đường thấy chiếc xe máy dựng trên cầu Bà Rén (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) và trình báo cơ quan chức năng vì không thấy chủ. Công an đến hiện trường và xác minh chủ xe là Trần Thanh T. Cùng lúc, anh trai và ba của T. đến Công an xã Quế Xuân 1 trình báo việc T. "mất tích". Người nhà của T. chạy lên cầu khóc than vì nghĩ anh ta đã nhảy cầu. Lực lượng dân quân và thợ lặn tìm kiếm nhiều giờ vẫn không có kết quả. Một lúc sau, gia đình T. điện thoại báo tin: "Con tôi không nhảy cầu, chỉ bỏ xe đi... nhậu".



Có người đọc tin xong nói: "Cười muốn chảy nước mắt". Làm sao mà cười nổi bởi chắc chắn những chuyện như trên không phải là lần đầu, càng chưa phải lần cuối. Hành vi bỏ xe trên cầu gây cản trở lưu thông, chưa tính đến chuyện làm mất thời gian, công sức, tiền bạc... để tìm người. Vì thế, cần có ngay những biện pháp chế tài đủ sức răn đe, như: tịch thu phương tiện, xử phạt hành chính bằng tiền hoặc bắt lao động công ích, chí ít là kiểm điểm trước xã. Nếu hành vi cố ý để phao tin giả, chơi ngông thể hiện đẳng cấp và nổi tiếng, có thể truy tố ra tòa. Không thể xí xóa, bỏ qua bởi nhà nước và xã hội còn khổ dài dài vì những chuyện tùy tiện như vậy.